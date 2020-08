Odprte hiše Slovenije septembra v živo

Ljubljana, 22. avgusta - Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije, ki bi moral potekati aprila, a se je takrat zaradi epidemije preselil na splet, bo v živo potekal med 25. in 27. septembrom, so ta teden potrdili organizatorji. Na ogled bo več kot 80 zasebnih in javnih objektov ter prostorskih ureditev, ki jih je med prijavljenimi izbrala strokovna žirija.