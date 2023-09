Beograjski župan podal odstop, predčasne volitve v Srbiji predvidoma 17. decembra

Beograd, 29. septembra - Beograjski župan Aleksandar Šapić iz vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je danes formalno odstopil s položaja, enako pa so storili tudi nekateri drugi župani in predsedniki občin v Srbiji iz vrst SNS. Odstopi so po pisanju srbskih medijev povezani s predčasnimi parlamentarnimi in pokrajinskimi volitvami, ki bodo predvidoma 17. decembra.