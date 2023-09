Srbska opozicija za predčasne volitve v parlament in beograjsko skupščino

Beograd, 11. septembra - Predstavniki dela srbske opozicije, ki že več mesecev organizira proteste proti nasilju v Srbiji, so danes uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića predložili zahtevo za razpis predčasnih parlamentarnih volitev in volitev v skupščino Beograda do konca leta. Vučić je opoziciji sporočil, da bo na njene zahteve odgovoril do konca meseca.