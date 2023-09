Poklukar z ministrom za varnost BiH o migracijah

Ljubljana, 29. septembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem po telefonu pogovarjal o zunanji dimenziji migracij in zaključkih četrtkovega zasedanja Sveta EU za notranje zadeve v Bruslju, so sporočili z notranjega ministrstva.