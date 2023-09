Članice EU zaenkrat še brez dogovora o krizni uredbi na področju migracij

Bruselj, 28. septembra - Državam članicam EU danes ni uspelo doseči dogovora o t. i. krizni uredbi, ki je del pakta o migracijah in azilu. Vendar pa sta španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska in evropska komisarka Ylva Johansson po zasedanju ministrov EU v Bruslju zagotovila, da ni več velikih preprek in da bo dogovor dosežen v prihodnjih dneh.