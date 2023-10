Tedenski pregled - Slovenija od 29. 9. do 5. 10.

PETEK, 29. septembra

LJUBLJANA - Inflacija je septembra na letni ravni glede na avgust poskočila za 1,3 odstotne točke na 7,5 odstotka. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, k mesečni pa višje cene električne energije, je objavil državni statistični urad. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila septembra v Sloveniji 7,1-odstotna, v območju evra pa po prvih ocenah Eurostata 4,3-odstotna.

LJUBLJANA - Bruselj je pozitivno ocenil spremembo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Sloveniji bo za zmanjšanje poplavne ogroženosti in tveganj drugih podnebno pogojenih nesreč na voljo 265 milijonov evrov, od tega 45 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov posojil. Slovenija je prošnjo za dodatna posojila iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost poslala po avgustovskih poplavah.

LJUBLJANA - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki se sooča z očitki o visokih stroških službene poti v New York in domnevnih nepravilnostih pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, ne namerava odstopiti. Trdi, da ni naredila nič nezakonitega. Glede poti v New York je naročila revizijo nakupa vozovnic, na MJU pa tudi preverjajo možnosti za razveljavitev razpisa. Tudi premier Robert Golob je sporočil, da uživa njegovo zaupanje, v koaliciji pa so zadržani. V opozicijski NSi menijo, da bo ministrica pod težo obtožb težko nadaljevala svoje delo.

VALLETTA - Premier Robert Golob se je udeležil vrha skupine sredozemskih članic unije, EU Med 9. Voditelji so pozvali k okrepitvi prizadevanj unije pri reševanju perečega vprašanja nezakonitih migracij pri njihovem izvoru in v tranzitnih državah. Ob tem so poudarili pomen enotnosti in solidarnosti ter, da je potreben "trajen in celovit evropski odziv".

DUBLIN - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je udeležila dvodnevne Evropske konference predsednikov parlamentov. Na njej je med drugim poudarila potrebo po krepitvi varovanja demokracij in demokratičnih institucij ter po odločnem nasprotovanju sovražnemu govoru in populističnim sporočilom.

LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je z ministrom za varnost BiH Nenadom Nešićem po telefonu pogovarjal o migracijah. Znova je poudaril, da je učinkovito upravljanje migracij skupna naloga držav v regiji in širše.

LJUBLJANA - Javnofinančni primanjkljaj je v drugem četrtletju letos znašal 596 milijonov evrov oz. 3,7 odstotka BDP. V enakem obdobju lani je po podatkih statističnega urada znašal štiri odstotke BDP.

LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je v četrtek obravnavala povečano število nezakonitih migracij na območju Slovenije. Člani komisije so med drugim Sovo in policijo zadolžili, da pozorno spremljata dogajanje na področju nezakonitih migracij in dogajanje v azilnem domu na Viču.

LJUBLJANA - Ustavna komisija DZ je pri obravnavi osnutka ustavnega zakona, s katerim bi v ustavo zapisali spremembe pri imenovanju sodnikov in sodnem svetu, sledila mnenju strokovne komisije. Sodnikov na predlog sodnega sveta ne bi več volil DZ, ampak bi jih imenoval predsednik republike. Sodni svet, ki bi o predlogih odločal z dvotretjinsko večino glasov vseh članov, bi namesto sedanjih 11 imel 15 članov. Predlogu nasprotuje SDS. Nasprotovanje spreminjanju sestave sodnega sveta pa je izrazilo Slovensko sodniško društvo zaradi morebitne politizacije kadrovskega odločanja v sodstvu.

LJUBLJANA - V iniciativi Glas ljudstva so pred ministrstvom za zdravje pripravili protestno akcijo, s katero so želeli opozoriti na vse slabše razmere v zdravstvu.

NOVA GORICA - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je ob koncu tridnevnega srečanja častnih konzulov v Sloveniji izrazil zadovoljstvo nad njihovo aktivnostjo in pomembno vlogo v tujini.

LJUBLJANA - Na javni predstavitvi v DZ o večji uporabi kvalificirane večine v zunanji in varnostni politiki EU je bilo slišati številne pomisleke proti tej spremembi. Slovenija se je namreč pridružila neformalni skupini držav prijateljic kvalificirane večine.

BOVEC - Inšpektorat za infrastrukturo je začasno prepovedal obratovanje krožno-kabinske žičnice na smučišču Kanin. Zdaj preučuje dokumentacijo proizvajalke opreme, francoske družbe Poma, ki trdi, da je žičnica varna za obratovanje.

MARIBOR - Ministrstvo za infrastrukturo je postopek, s katerim je iskalo koncesionarja za upravljanje z mariborskim letališčem, zaključilo brez izbire. Kot so pojasnili, so z državno DRI zato še za eno leto do konca leta 2024 podaljšali pogodbo za začasno upravljanje.

LJUBLJANA - Sovretovo nagrado za posebej uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino je prejel Jernej Županič za prevod dela Moby Dick ali Kit Hermana Melvilla.

SOBOTA, 30. septembra

LJUBLJANA - Čebelarska zveza Slovenije je pripravila slavnostno akademijo ob 150-letnici organiziranega čebelarstva na Slovenskem. Po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar je Slovenija čebelarska velesila, ki je med drugim veliko prispevala k mednarodnemu ozaveščanju in zaščiti čebel in drugih opraševalcev.

BOLOGNA - Primož Roglič je zmagal na enodnevni dirki po Emiliji, drugi je bil Tadej Pogačar. Roglič je tudi potrdil, da zapušča Jumbo Vismo.

TOKIO - Moška odbojkarska reprezentanca je kvalifikacijski turnir za olimpijske igre leta 2024 v Parizu začela z zmago nad Tunizijo.

NEDELJA, 1. oktobra

NEW YORK - Slovenija v Varnostnem svetu ZN, v katerega je bila izvoljena junija, uradno dobila status opazovalke. To pomeni, da bodo lahko slovenski diplomati prisostvovali zasedanjem najpomembnejšega organa svetovne organizacije med pripravami za nastop mandata v letih 2024 in 2025.

TEHARJE - V spominskem parku Teharje je bila obletna maša za teharske žrtve, ki jo je vodil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek. Kot je povedal v pridigi, so Teharje kraj "nesrečnega imena", zato ga je treba spreminjati, da bi postal kraj "blagega spomina".

MARIBOR - Vodenje Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Vojko Flis, ki je drugo največjo slovensko bolnišnico že vodil v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021.

PONEDELJEK, 2. oktobra

LJUBLJANA - Generalni državni tožilec Drago Šketa je odstopil s funkcije potem, ko je sobotna policijska kontrola prometa pokazala, da je vozil pod vplivom alkohola. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ob odstopu Škete, ki je drugi šestletni mandat nastopil maja letos, opozorila na nujnost ničelne tolerance do vožnje pod vplivom alkohola in zapisala, da ceni, da je Šketa takoj in brez pomisleka prevzel odgovornost za svoje ravnanje in odstopil s svoje funkcije.

KIJEV - Zunanji ministri EU, tudi slovenska ministrica Tanja Fajon, so se sestali na zgodovinskem zasedanju v Kijevu. Slovenija si bo kot nestalna članica VS ZN prizadevala za pravičen in dolgotrajen mir v Ukrajini ter vzpostavitev ozemeljske celovitosti, je dejala Fajon. Srečanje po njenih besedah pošilja močno politično sporočilo podpore Ukrajini.

LJUBLJANA - Sindikati nasprotujejo nameri vlade, da v predlog proračunov za prihodnji dve leti, ki bo parlamentarno obravnavo začel 9. oktobra, brez posveta s socialnimi partnerji vgradi več varčevalnih ukrepov. Stroški poplav se nalagajo predvsem zaposlenim, kupna moč prebivalstva bo padla, gospodarska rast pa upočasnila, so opozorili na novinarski konferenci sindikalnih central. Moti jih v predlogu zapisano neusklajevanje socialnih transferjev in dohodninske lestvice, vprašanje pa je, kaj bo januarja 2024 z minimalno plačo. Če se ta ne bo uskladila, niso izključili možnost generalne stavke.

LJUBLJANA - Napovedanega nadaljevanja pogajanj o plačni reformi med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja ni bilo. Navedbo vladne strani, da naj bi za sklic tokrat poskrbel vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, je ta ovrgel. Glede navedb ministrice Sanje Ajanović Hovnik, da se je pripravljena umakniti kot glavna pogajalka, pa je Štrukelj dejal, da je to vprašanje za vlado. So pa reprezentativni sindikati javnega sektorja pozvali poslance DZ k črtanju prepovedi pravice do usklajevanja plač, ki je zapisana v predlogu zakon o izvrševanju proračuna.

LJUBLJANA - Svet se sooča s številnimi krizami, kar povečuje potrebo po razvojni pomoči in upočasnjuje uresničevanje ciljev agende 2030. To so ob začetku 11. slovenskih razvojnih dnevov izpostavili visoki gosti. Slovenija je z Mednarodnim odborom Rdečega križa in nemškim Združenjem za mednarodno sodelovanje ob robu podpisala memoranduma o sodelovanju.

TBILISI - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je bila z delegacijo na dvodnevnem uradnem obisku v Gruziji. Sestala se je s predsednikom parlamenta Šalvajem Papuašvilijem. Med drugim sta razpravljala sta o vlogi Slovenije kot nestalne članice VS ZN in približevanju Gruzije EU. Srečala se je tudi z gruzijskim premierjem Iraklijem Garibašvilijem.

KRŠKO - Sestala se je meddržavna komisija za operativno izvajanje določb meddržavne pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o krški nuklearki. Pristojnima službama Hrvaške in Slovenije je ob zamudah pri gradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem in dolgoročnega skladišča Čerkezovac na Hrvaškem naložila, naj čimprej izvedeta gradnjo. Glede projekta gradnje Jek2 je hrvaški minister za gospodarstvo Davor Filipović zatrdil, da je Hrvaška zainteresirana za sodelovanje.

LJUBLJANA - Minister za delo Luka Mesec je napovedal polno uskladitev pokojnin, Kot so v Levici sporočili na družbenih omrežjih, lahko upokojenci že z januarjem pričakujejo 8,2-odstotno uskladitev pokojnin. Po zagotovilih ministra je v predlogu proračuna za prihodnje leto za to predvidenih okrog 550 milijonov evrov.

LJUBLJANA/MARIBOR - Za približno 65.180 študentk in študentov na visokošolskem ter 11.000 na višjem strokovnem izobraževanju se je začelo novo študijsko leto. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič jim je v poslanici zaželel uspešno leto.

LJUBLJANA - Finančno stanje na RTVS je po oceni predsednika uprave Zvezdana Martića alarmantno. Odhodki zavoda so bili v osmih mesecih od prihodkov višji za 6,3 milijona evrov. Nekdanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je navedbe označil za netočnosti, neresnice in laži.

LJUBLJANA - Uprava za varno hrano je o zaradi povečanega tveganja za vnos afriške prašičje kuge v obrate z gojenimi prašiči odredila za celotno državo ukrep postavitve ograj okrog izpustov, območij proste reje in obor, kjer se gojijo prašiči.

LJUBNO OB SAVINJI - Podjetje KLS Ljubno, ki ga je avgustovska ujma močno prizadela, je znova zagnalo del proizvodnje zobatih obročev, kar predstavlja pet odstotkov proizvodnje.

LJUBLJANA - Na zadnjem razpisu neizbrani kandidat za generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je na upravno sodišče vložil tožbo, s katero izpodbija izbirni postopek, v katerem je bil za prvega človeka policije izbran Senad Jušić. Obenem je vložil tudi zahtevo za začasno odredbo.

LJUBLJANA - Poslanec SDS Žan Mahnič na predobravnavnem naroku v zasebni tožbi, v kateri mu humanitarka Faila Pašić očita kaznivo dejanje razžalitve, ni priznal krivde. Pašić je tožbo vložila zaradi Mahničevega zapisa, v katerem jo je označil za "radikalno islamistko", s čimer naj bi škodil njeni časti in dobremu imenu.

TOREK, 3. oktobra

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je z zamudo sporočil težko pričakovano ime kandidata za ministra za zdravje - to je sedanja državna sekretarka in članica strateškega sveta za zdravstvo, sicer ekonomistka, Valentina Prevolnik Rupel. Med svojimi prioritetami je naštela dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in opredelitev košarice pravic. Kandidatka svoje ožje ekipe še ni razkrila, v ponedeljek jo čaka predstavitev pred parlamentarnim odborom.

LJUBLJANA - Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je napovedal, da bo poslanska skupina vložila interpelacijo o delu ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik. Poleg očitkov o visokih stroških službene poti v New York in domnevni netransparentnosti pri razpisu za nevladne organizacije, ki je njeni nekdanji poslovni parterici prinesel 300.000 evrov, so v SDS opozorili tudi na slabo delo vlade. Ministrica še uživa zaupanje premierja Roberta Goloba, poslanci koalicijskih strank pa čim prej pričakujejo ustrezna pojasnila. V NSi bodo interpelacijo podprli, ne bodo pa prispevali podpise za njeno vložitev.

LJUBLJANA - Po vse glasnejših ugibanjih o menjavah v ministrskem zboru je svoj odhod potrdila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, premier Robert Golob pa naj bi bil nezadovoljen tudi z delom ministra za naravne vire in prostor Uroža Brežana.

DUNAJ - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je na dvodnevnem obisku med drugim srečal z avstrijskim podkanclerjem Wernerjem Koglerjem ter ministrom za delo in gospodarstvo Martinom Kocherjem. Govorili so o možnostih krepitve gospodarskega sodelovanja, med drugim na področju logistike in transporta.

LJUBLJANA - Približno 25.000 kubičnih metrov mulja na poplavljenih območjih na Koroškem po rezultatih najnovejše analize sodi med nevarne odpadke. Pristojni ga želijo odložiti na odlagališče v lasti podjetja Tab Mežica, kjer pravijo, da takšnih zmogljivosti nimajo, bodo pa proučili možnosti razširitve odlagališča. Pogovori že potekajo. Inertne odpadke bi začasno odložili na Otiškem Vrhu, nenevarne pa pri Prevaljah.

LJUBLJANA - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je izplačalo 31,77 milijona evrov predplačil za povračila škode v gospodarstvu po avgustovski ujmi s poplavami in plazovi. Predplačila so prejeli vsi upravičenci, ki so do 1. septembra oddali oceno škode z zahtevo po predplačilu, in sicer v višini 10 odstotkov ocenjene škode.

LJUBLJANA - Ob napovedani pripravi pokojninske reforme bo na mizi tudi predlog za zvišanje upokojitvene starosti za dve leti, je na strokovni konferenci Pokojninske družbe A povedal državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija.

LJUBLJANA - Delodajalske organizacije so ministra za delo Luko Mesca pozvale k spremembi zakona o čezmejnem izvajanju storitev oz. podaljšanju prehodnega obdobja za zvišanje prispevkov za napotene delavce za vsaj leto dni. Brez podaljšanja se bodo zvišali stroški delodajalcev, so opozorile. Ob tem jih je razburila novica, da je vlada rešitev našla za javne uslužbence, in sicer v predlogu zakona o izvrševanju proračunov.

RIM - Italijanski senat je potrdil novelo zakona o dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni, ki ga v Italiji obeležujejo 10. februarja. S spremembami zakona iz leta 2004 naj bi med mladimi Italijani razširili vedenje o povojnih pobojih in izseljevanju.

PORTOROŽ - Začel se je Festival slovenskega filma, ki bo do nedelje ponudil 55 filmov, od tega 14 celovečernih, v preglednem delu festivala pa so uvrstili 39 filmov. V spremljevalnem delu festivala bodo md drugim predstavili strateški načrt za razvoj AV industrije do leta 2030.

LJUBLJANA - Festival Mesto žensk je v središče postavilo temo upora. Na festivalu, ki bo trajal do 14. oktobra, se bo zvrstilo 36 dogodkov, predstavilo se bo več kot 90 ustvarjalk in ustvarjalcev.

LJUBLJANA - V Centru Rog se je začel Ljubljanski teden mode. Do 6. oktobra se bo predstavilo največ slovenskih oblikovalcev doslej. V luči trajnostne mode je dogodek podprlo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

SREDA, 4. oktobra

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je v DZ poslal predlog za razrešitev ministrice za kmetijstvo Irene Šinko in odstopno izjavo ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana. Vodenje ministrstva za naravne vire in prostor bo začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, kmetijskega pa predvidoma minister za obrambo Marjan Šarec. Razlog za razrešitev Šinko je po premierjevi oceni njen pomanjkljiv odziv ob neustreznem ravnanju in obveščanju uprave za varno hrano, ko se je na trgu pojavila neskladna in potrošnikom nevarna hrana. Ministrica ni želela podati odstopne izjave, saj je po njenem mnenju prav, da jo razreši parlament. Je pa sam odstopil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki je premierjevo zaupanje izgubil zaradi prepočasne reorganizacije dela po avgustovski ujmi. V koalicijski SD pri tem upajo, da bo Golob zamenjavi za ministra dobil v krajšem času, kot je dobil zamenjavo za zdravstvenega ministra, v Levici pa poudarjajo, da gre za interne odločitve stranke, iz katere prihajata ministra. V opozicijski NSi odhoda obeh ministrov podpirajo.

LJUBLJANA - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je na novinarski konferenci znova pojasnila, da je v zvezi z razpisom za nevladne organizacije ravnala zakonito in transparentno. Prepričana je, da se bo za vsa ravnanja v zvezi z razpisom na koncu izkazalo, da so bila zakonita in v skladu s predpisi. Kar zadeva službeno pot v New York, je pojasnila, da je temeljit pregled pokazal, da obstaja nekaj organizacijskih težav, ki so jih že začeli odpravljati.

LJUBLJANA - Avgustovske poplave, največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije, so po oceni vlade povzročile za 9,9 milijarde evrov škode. Prizadetih je 183 od skupno 212 občin v državi, vlada pa pri sanaciji računa na različne, tudi evropske vire, je po seji vlade povedal minister Aleksander Jevšek.

LJUBLJANA - Brezposelnost je septembra po dveh mesecih rasti vnovič upadla in pristala na novi najnižji ravni v zgodovini države. On koncu minulega meseca je bilo registriranih 45.999 brezposelnih, kar je 2,9 odstotka manj kot avgusta in 11,6 odstotka manj kot septembra lani, je objavil Zavod RS za zaposlovanje.

LJUBLJANA - Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva je zaključil parlamentarno pot. Člani odbora DZ za zdravstvo so ocenili, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

LJUBLJANA - Vlada je na seji določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030. Primarni cilj nacionalnega programa je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu, in sicer da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 ljudi.

BUDIMPEŠTA - Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto sta podpisala politični memorandum o sodelovanju obeh držav na področju oskrbe s plinom, ki predvideva prizadevanja za izgradnjo plinovoda med državama. Slovenija bo morala zgraditi plinovodno povezavo od Kidričevega do Pinc v dolžini 75 kilometrov ter dodatno kompresorsko enoto v Kidričevem. Investicija na slovenski strani je ocenjena na 121 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028, ki podrobneje opredeljuje dolgoročne in programske varstvene cilje za vrste in habitatne tipe. Potem ko je predlog programa pred meseci močno razburil kmete, sprejeti program predvideva, da bodo ukrepi strateškega načrta skupne kmetijske politike še naprej prostovoljni. Evropski komisar Virginijus Sinkevičius je v pogovoru za STA izrazil dvom v učinkovitost prostovoljnih ukrepov.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prekinila sodelovanje s članico njenega Mladinskega posvetovalnega odbora Saro Štiglic. Bila je v skupini, ki je po akciji Pohoda za življenje, v kateri so na Kongresnem trgu z zastavicami opozarjali na umrle otroke v postopkih splava, zastavice protestno podrla.

LJUBLJANA/BENETKE - Ob nesreči avtobusa v Mestrah pri Benetkah, v kateri je umrlo 21 ljudi sta na družbenem omrežju X svojcem žrtev sožalje izrekla tako predsednica republike Nataša Pirc Musar kot premier Robert Golob.

LJUBLJANA - V Cukrarni se je začel osmi festival Indigo, na katerem se bodo do danes zvrstili pogovori, predstavitve, glasbeni performansi in DJ seti domačih in tujih gostov.

ČETRTEK, 5. oktobra

GRANADA - Premier Robert Golob se je na zasedanju Evropske politične skupnosti (EPS), na katerem se je zbralo okoli 50 voditeljev držav, zavzel za previdnost pri sprejemanju morebitnih sankcij proti Srbiji po nedavnih spopadih na severu Kosova. Kot je menil, ni nujno, da bi pripeljale k trajni rešitvi, se bo pa Slovenija pridružila sankcijam, če bo o tem enotno stališče v EU. Izrazil je tudi podporo Slovenije enotnim ukrepom za pomoč Ukrajini.

LJUBLJANA - Finančni minister Klemen Boštjančič je predstavnikom delodajalcev in delojemalcev predstavil ukrepe glede odprave posledic avgustovske ujme. Predlagane rešitve, kot je začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, se kažejo kot realne, so pa še vedno le predlogi, je povedal po srečanju. Vse strani so se sicer zavzele za socialni dialog.

KRŠKO - V Nuklearni elektrarni Krško so zaznali povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, zato jo bodo preventivno ustavili. Zmanjševanje moči reaktorja se je začelo okoli 23. ure in bo postopoma. Po zaustavitvi bodo poiskali vzrok puščanja in ga odpravili. Puščanje po zagotovilih vodstva nuklearke nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod vrednostjo, ki jo kot mejno določajo tehnične specifikacije.

KAMNIK - Po srečanju z župani občin na povodju Kamniške Bistrice je državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic zagotovil, da bodo interventni posegi na strugah zaključeni do pozne jeseni. Sledila bo celovita sanacija, ki mora biti strokovna. V nasprotnem lahko naredi več škode kot koristi, je dejal.

LJUBLJANA - Parlamentarni odbor za kmetijstvo bo poslancem predlagal, naj še enkrat potrdijo novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in novelo zakona o zaščiti živali, na kateri je državni svet izglasoval odložilni veto. Na vnovičnem glasovanju bo moralo noveli podpreti 46 poslancev. Tudi odbor za pravosodje je po vetu državnega sveta sprejel mnenje, da je zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov ustrezen.

LJUBLJANA - Ustavna komisija DZ je začela razpravo o vladnem predlogu za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona, ki uvaja diskrecijsko pravico ustavnega sodišča pri izbiri zadev, ki jih bo obravnavalo. Predlogu so v poslanski razpravi nasprotovali v SDS, podporo so mu izrazili v Gibanju Svoboda.

LJUBLJANA - Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, bo nekdanjega poslanca SDS in župana občine Lendava Janeza Magyarja še ta teden prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije zaradi sumov korupcijskih ravnanj v štirih primerih. Računskemu sodišču bodo tudi predlagali revizijo poslovanja občine Lendava v času, ko jo je oziroma jo vodi Magyar.

LJUBLJANA - Državni proračun je imel v prvih devetih mesecih po podatkih finančnega ministrstva 9,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 45 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so bili višji za 490 milijonov evrov in so nanesli 10,1 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako znašal 765 milijonov evrov. Fiskalni svet še naprej opozarja na nerealistično proračunsko načrtovanje.

LJUBLJANA - Uprava RTVS je obravnavala vloge na ponovljenem razpisu za direktorje TV Slovenija, Radia Slovenija in digitalnih vsebin. Za direktorico televizije je imenovala Ksenijo Horvat, za direktorja radia Mirka Štularja in za direktorico digitalnih vsebin Kajo Jakopič. Soglasje mora dati še svet zavoda.

LJUBLJANA - Svetovni dan učiteljev so letos posvetili vprašanju pomanjkanja ustrezno izobraženih učiteljev, s katerim se tako kot pri nas soočajo tudi v drugih državah, je ocneil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Menil je, da smo pri nas sredi najgloblje in najbolj kompleksne krize izobraževanja po osamosvojitvi.

LOGATEC - Na območju Logatca so policisti prijeli osumljenca, ki naj bi povzročil hude poškodbe z ostrim predmetom 88-letniku, zaradi katerih je ta umrl. Policija je potrdila, da je 30-letni osmuljenec v sorodstvenih vezeh z žrtvijo.

LJUBLJANA - Mura je severno od zaselka Hrastika med krajema Hrastje-Mota pri Radencih in Vučja vas na breg naplavila 11-metrski deblak, ki bi ga po prvih ugotovitvah lahko umestili v pozno bronasto in železno dobo.

LJUBLJANA - S Tednom oblikovanja se je začel Mesec oblikovanja, ki izpostavlja odlične oblikovalske prakse. V Ljubljano bo pripeljal mozaik razstavno-sejemskih dogodkov ter kulinaričnih, svetlobnih in glasbenih spektaklov. V sklopu tedna se bodo zvrstili oblikovalska konferenca, razstava Dizajn v mestu in podelitev nagrad.