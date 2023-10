Tedenski pregled - svet od 29. 9. do 5. 10.

PETEK, 29. septembra

MITROVICA - Odgovornost za napad na policijo na severu Kosova 22. 9., v katerem je umrl policist, v kasnejših spopadih pa še trije napadalci, je prevzel nekdanji podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste Milan Radoičić. 3. 10. ga je srbska policija pridržala, 4. 10. se je izrekel za nedolžnega, sodnik ga je kljub predlaganemu priporu izpustil na prostost.

WASHINGTON - Bela hiša je sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je 30. 9. zatrdil, da vojski nima namena ukazati prestopa meje s Kosovom in napovedal umik srbskih sil s tega območja.

WASHINGTON - V starosti 90 let je 28. 9. umrla demokratska senatorka iz Kalifornije Dianne Feinstein, najstarejša članica senata, ki je v svoji tridesetletni karieri v senatu dosegla vrsto zakonodajnih dosežkov.

WASHINGTON - Kongresni republikanci so 28. 9. sprožili prvo uradno zaslišanje pred morebitno ustavno obtožbo ameriškega predsednika Joeja Bidna. Po oceni njihove priče, ustavnega pravnika Jonathana Turleyja, sicer nimajo ustreznih dokazov za obtožbo.

ISLAMABAD - V bombnem napadu v bližini mošeje v pakistanski provinci Belučistan je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 50 pa je bilo poškodovanih.

LUXEMBOURG - Območje evra je po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo, potem ko je bila ta mesec prej pri 5,2 odstotka. Stopnja inflacije v evrskem območju je tako dosegla najnižjo raven po oktobru 2021.

LAS VEGAS - Policija je potrdila, da so aretirali Duana "Keffe D-ja" Davisa, ki ga sumijo, da je leta 1996 iz vozečega avtomobila s streli pokončal hip-hop zvezdnika Tupaca Shakurja. Davis trdi, da je bil le vodja skupine, ki je umorila Shakurja, streljal pa naj bi nekdo drug.

SOBOTA, 30. septembra

BRATISLAVA - Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Slovaškem je s 23,3 odstotka glasov zmagala socialdemokratska stranka Smer-SSD nekdanjega premierja Roberta Fica, znanega po proruskih stališčih. Na drugem mestu je novinka v parlamentu, liberalna Progresivna Slovaška s 17 odstotki. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je Ficu 2. 10. podelila mandat za sestavo vlade.

VATIKAN - Papež Frančišek je na konzistoriju v kardinale povzdignil 21 duhovnikov. Med njimi jih bo 18 lahko na konklavu volilo novega papeža, saj so mlajši od 80 let.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, s čimer so se v ZDA do 17. 11. izognili ustavitvi dela zvezne vlade. V potrjenem kompromisnem predlogu pa ni sredstev za pomoč Ukrajini.

MALE - Na Maldivih so za novega predsednika države izvolili Mohameda Muizzuja, ki velja za politika, naklonjenega Kitajski. Premagal je dosedanjega predsednika Ibrahima Soliha, ki je bil bolj naklonjen Indiji.

NEDELJA, 1. oktobra

ANKARA - V bližini turškega notranjega ministrstva in parlamenta se je razstrelil napadalec, enega so varnostne sile nevtralizirale. V napadu sta bila lažje poškodovana dva policista. Odgovornost za napad je prevzela prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK). Turške varnostne sile so v odzivu na napad začele obstreljevati položaje kurdskih upornikov.

VARŠAVA - Na shodu pred parlamentarnimi volitvami na Poljskem se je zbralo več kot sto tisoč ljudi, po nekaterih navedbah celo milijon, in izražalo nestrinjanje s politiko vladne stranke Zakon in pravičnost. Vodja opozicije Donald Tusk je izrazil prepričanje, da bodo na volitvah dosegli "preboj".

BAKU - V Gorski Karabah je prvič po 30 letih prispela misija ZN, ki naj bi imela humanitarno vlogo. Z območja je po azerbajdžanskem prevzemu nadzora nad njim zbežalo že skoraj vse armensko prebivalstvo oziroma več kot 100.000 od skupaj 120.000 tam živečih Armencev.

BRUSELJ - Za EU je začela veljati konvencija o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, znana kot istanbulska konvencija. Podpisale so jo vse članice, doslej pa jo je ratificiralo 21 držav unije.

MURCIA - V požaru v nočnem klubu je umrlo trinajst ljudi, štiri osebe so zaradi zastrupitve z dimom zdravili v bolnišnici. 2. 10. se je izkazalo, da klub ni imel veljavnega dovoljenja za delovanje.

PONEDELJEK, 2. oktobra

KIJEV - V znak podpore Ukrajini so se zunanji ministri držav članic EU prvič doslej sestali izven unije in na vojnem območju. Na srečanju je sodeloval tudi ukrajinski minister Dmitro Kuleba.

STOCKHOLM - Letošnja Nobelova nagrada za medicino gre v roke madžarski znanstvenici Katalin Kariko in ameriškemu znanstveniku Drewu Weissmanu za njun prispevek pri razvoju mRNK cepiv, tudi cepiva proti covidu, je sporočil švedski inštitut Karolinska.

NEW YORK - Začelo se je sojenje nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vodilnim v njegovem poslovnem imperiju zaradi obtožb o zavajanju bank in zavarovalnic z laganjem o dejanski vrednosti premoženja za pridobitev ugodnih posojil. Trump je sojenje označil za lov na čarovnice.

TUNIS - Tunizijski predsednik Kais Saied je zavrnil več kot 100 milijonov evrov vredno finančno podporo, ki bi jo EU zagotovila Tuniziji za gospodarsko okrevanje in za upravljanje nezakonitih migracij, češ da je v nasprotju z julija podpisanim dogovorom o sodelovanju med Tunizijo in EU.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je potrdil resolucijo, s katero je odobril napotitev mednarodne varnostne misije pod vodstvom Kenije na Haiti, kjer zaradi nasilja uličnih tolp vlada anarhija. Misija bo pomagala haitijskim oblastem pri zavarovanju ključne infrastrukture.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila uporabo novega cepiva R21/Matrix-M za preprečevanje malarije pri otrocih. To je šele drugo cepivo proti malariji doslej.



TOREK, 3. oktobra

WASHINGTON - Predstavniški dom kongresa je s položaja odstavil svojega predsednika Kevina McCarthyja, kar je prva odstavitev predsednika predstavniškega doma kongresa v ameriški zgodovini. Pobudo za odstavitev je dal republikanec Matt Gaetz zaradi dogovora o financiranju vlade.

WILMINGTON - Hunter Biden, sin ameriškega predsednika Joeja Bidna, je izrekel za nedolžnega v primeru treh kaznivih dejanj, ki izhajajo iz njegovega domnevno nezakonitega nakupa revolverja leta 2018. Takrat je namreč v obrazcih za nakup orožja lagal, da ne uživa drog.

MADRID - Španski kralj Felipe VI. je premierju Pedru Sanchezu iz vrst socialistov podelil mandat za sestavo nove vlade, potem ko zmagovalec volitev in predsednik Ljudske stranke Alberto Nunez Feijoo 29. 9. ni zbral zadostne podpore v parlamentu.

STOCKHOLM - Dobitniki Nobelove nagrade za fiziko so francoski znanstvenik Pierre Agostini, madžarsko-avstrijski znanstvenik Ferenc Krausz in francosko-švedska znanstvenica Anna L'Huillier za njihov prispevek k raziskavam elektronov v atomih in molekulah.

BENETKE - V nesreči avtobusa je umrlo 21 ljudi, 18 pa jih je bilo poškodovanih. Vzrok nesreče še ni znan, domnevno je voznik zaradi slabosti izgubil nadzor nad vozilom, ki je padlo z nadvoza na železniške tire in se vnelo.

SREDA, 4. oktobra

BRUSELJ - Članice EU so dosegle dogovor o ključnem delu reforme evropskega azilnega sistema, krizni uredbi, s katero bodo članice v času velikega migracijskega pritiska lahko prilagodile določena pravila iz evropskega pakta o azilu in migracijah. Evropski parlament je nato sporočil, da bo nadaljeval pogajanja s članicami o paktu o azilu in migracijah, ki jih je 20. 9. začasno ustavil.

VATIKAN - Papež Frančišek je odprl škofovsko sinodo o prihodnosti katoliške cerkve, na kateri govorijo izzivih, s katerimi se sooča Cerkev, kot sta homoseksualnost v Cerkvi in položaj žensk. Na sinodi prvič poleg moških klerikov polnopravno sodelujejo redovnice in laiki.

VATIKAN - Papež Frančišek je objavil prenovljeno apostolsko spodbudo o podnebju, v kateri je pred prihajajočo podnebno konferenco COP28 sodelujoče pozval k sprejetju zavezujočih ukrepov pri opuščanju fosilnih goriv.

BRUSELJ - Evropska komisija je uradno sprožila preiskavo glede kitajskih subvencij za električna vozila. Na podlagi ugotovitev preiskave se bo komisija odločila, ali bo uvedla izravnalne protisubvencijske dajatve na uvoz tovrstnih vozil iz Kitajske.

STOCKHOLM - Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis Brus in Aleksej Ekimov za prispevek na področju kvantnih pik, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

OSIJEK - V tovarni za reciklažo PET-plastike Drava International je izbruhnil velik požar, gorelo je nekaj tisoč kvadratnih metrov na prostem uskladiščene plastike.

ČETRTEK, 5. oktobra

HARKOV - V ruskem raketnem napadu je bilo v kavarni v vasi Groza blizu mesta Kupjansk ubitih najmanj 51 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za brutalen zločin in teroristično dejanje.

HOMS - V Siriji je v napadu z brezpilotnim letalnikom na vojaško akademijo umrlo več kot 100 ljudi, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. Napad se je zgodil med podelitvijo diplom na vojaški akademiji.

HOMS - Ameriško letalo je sestrelilo turški dron, ki se je približal ameriškim enotam na severu Sirije. V Pentagonu so to označili za obžalovanja vreden incident. Turčija je iz zraka napadala cilje v Siriji in ameriško letalo je ukrepalo zaradi varnosti ameriških enot.

GRANADA - Potekalo je tretje zasedanje Evropske politične skupnosti (EPS), na katerem je EU zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajini, pa tudi pomoč Armeniji po prihodu množice beguncev iz Azerbajdžana. Voditelja slednjega in Turčije se srečanja nista udeležila.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da so na truplih ljudi, ki so umrli v strmoglavljenju letala skupaj z vodjo najemniške vojske Wagner Jevgenijem Prigožinom, odkrili delce eksploziva, ni pa sledu o udarcu v letalo od zunaj.

WASHINGTON - Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna se je odločila, da bo nadaljevala gradnjo zidu na meji z Mehiko. Biden je zid, ki ga je zagovarjal njegov predhodnik Donald Trump, v preteklosti kritiziral, za nadaljevanje se je odločil, ker ni mogel preusmeriti sredstev za ta namen.

BRATISLAVA - Slovaška je zaradi povečanega števila nezakonitih migrantov uvedla začasen nadzor na meji z Madžarsko. To je storila zaradi ponovne uvedbe mejnih kontrol Avstrije, Češke in Poljske na meji s Slovaško 4. 10.

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl imenovanje Wopkeja Hoekstre za evropskega komisarja za podnebno ukrepanje ter novo vlogo Maroša Šefčoviča kot izvršnega podpredsednika Evropske komisije za evropski zeleni dogovor.

KIJEV - Ukrajina je sporočila, da je začasno ustavila postopek, ki ga je pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) sprožila proti Poljski, Madžarski in Slovaški zaradi enostranskega podaljšanja omejitve uvoza ukrajinskega žita kljub odločitvi EU, da teh omejitev ne podaljša.

STOCKHOLM - Dobitnik Nobelove nagrade za literaturo je norveški pisatelj Jon Fosse za "inovativne igre in prozo, ki daje glas neizrekljivemu", je sporočila Švedska akademija.

BRUSELJ - Letošnji september je bil s precejšnjo razliko najtoplejši v zgodovini meritev, je objavila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S).