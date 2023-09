Uprava RS za zaščito in reševanje občinam povrnila intervencijske stroške

Ljubljana, 28. septembra - Uprava RS za zaščito in reševanje je danes za 125 od skupno 144 zahtevkov občin za povračilo intervencijskih stroškov med 17. in 25. julijem letos namenila 4,3 milijona evrov. Intervencijski stroški občin pa sicer znašali nekaj več kot 5,5 milijona evrov, so sporočili iz omenjene uprave.