Vlada za povračilo stroškov občinam zaradi neurij namenila skoraj 2,5 milijona evrov

Ljubljana, 28. julija - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija v Sloveniji prišlo do naravne nesreče, močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov. Za povračilo stroškov intervencij je 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov, so po seji sporočili z vlade.