V Južnokitajskem morju krepitev napetosti med Kitajsko in ZDA

Washington/Peking, 30. aprila - ZDA so v soboto pozvale Kitajsko, naj "preneha s provokativnim in nevarnim vedenjem" v Južnokitajskem morju. Po novem sporu med Kitajsko in Filipini se v teh vodah znova krepijo napetosti med Pekingom in regionalnimi silami, ki jih podpira Washington. V prestolnici ZDA se bo v ponedeljek mudil filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši.