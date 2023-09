Za Kremelj trenja med Kijevom in evropskimi zaveznicami neizogibna

Moskva/Poznanj, 22. septembra - Po mnenju Kremlja so trenja med Ukrajino in njenimi evropskimi zaveznicami neizogibna in se bodo še povečevala. V Moskvi so se s tem danes odzvali na zadnje zaostrovanje med Kijevom in Varšavo glede izvoza ukrajinskega žita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.