Ekonomski inštituti Nemčiji za letos napovedujejo recesijo

München, 28. septembra - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos skrčil za 0,6 odstotka, v najnovejši napovedi ocenjujejo vodilni nemški ekonomski inštituti. Spomladi so pričakovali, da se bo BDP okrepil za 0,3 odstotka. Glavni razlog za takšno spremembo napovedi je ocena, da industrija in zasebna potrošnja okrevata počasneje, kot so prvotno pričakovali.