Ekonomski inštituti: Nemško gospodarstvo se bo letos izognilo recesiji

München, 5. aprila - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos okrepil za 0,3 odstotka, v najnovejši napovedi ocenjujejo vodilni nemški ekonomski inštituti. Lansko jesen so napovedovali 0,4-odstotno krčenje BDP. Kot so pojasnili, je občutno znižanje cen energentov poskrbelo za manjši upad kupne moči prebivalstva, kot so pričakovali sprva.