Pregled - svet, 26. 9. (torek)

EREVAN - Armenci še naprej množično zapuščajo Gorski Karabah, kjer je pred tednom dni nadzor prevzel Azerbajdžan. V Armenijo se jih je glede na zadnje vladne podatke zateklo že več kot 28.000. Območje je v ponedeljek zvečer pretresla še eksplozija v skladišču goriva, v kateri je umrlo najmanj 125 ljudi, skoraj 300 je bilo poškodovanih. Tako Erevan kot Baku sta na območje poslala pomoč.

PRIŠTINA - Srbija mora v celoti odgovarjati za nedeljske napade na kosovsko policijo na severu države, je v ponedeljek sporočil kosovski premier Albin Kurti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že v nedeljo zanikal vpletenost Srbije v napade, srbska vlada pa je zaradi tragičnih dogodkov na Kosovu za sredo razglasila dan žalovanja. Ceste v Banjsko so sicer še vedno blokirane, v vas in iz nje pa lahko prihajajo oz. odhajajo le njeni prebivalci, saj na tem območju še vedno poteka policijska operacija. Kosovska policija je doslej pridržala osem napadalcev, zadnja dva od njih v ponedeljek zvečer v hotelu v Banjski. Preostale napadalce še iščejo.

DETROIT - Ameriški predsednik Joe Biden je obiskal izbrane stavkajoče delavce avtomobilske industrije v predmestju Detroita in jim izrazil svojo podporo. Stavkajoče delavce bo v sredo predvidoma obiskal tudi bivši predsednik ZDA Donald Trump. Biden je delavcem dejal, da so rešili avtomobilsko industrijo, podjetjem gre dobro in si zato zaslužijo višje plače. Pred tem je Trump sporočil, da Biden uničuje avtomobilsko industrijo, sam pa bo vse delavce naredil bogate.

BRUSELJ - Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova, pristojna za vrednote in preglednost, je izrazila zaskrbljenost zaradi spletnih dezinformacijskih kampanj, ki bi lahko vplivale na prihajajoče volitve v Evropski parlament. Kot enega glavnih ustvarjalcev spletnih dezinformacij, namenjenih uporabnikom v EU, je izpostavila Rusijo.

MOSKVA - Poveljnik ruske črnomorske flote Viktor Sokolov, ki naj bi bil po navedbah Kijeva v petek ubit v ukrajinskem napadu na sedež flote v Sevastopolu, se je pojavil v videoposnetku sestanka ruskega ministrstva za obrambo. Ukrajinska vojska je sporočila, da bo preverila svoje poročilo o domnevni smrti vodje ruske črnomorske flote.

RIJAD/RAMALA - Izraelski minister za turizem Hajm Kac je prispel na dvodnevni obisk v Rijad v okviru dogovarjanj o vzpostavitvi dvostranskih odnosov med državama. S tem je postal prvi izraelski minister, ki je kot vodja uradne delegacije obiskal Savdsko Arabijo. Slednja je medtem prvič po treh desetletjih poslala delegacijo na palestinska ozemlja.

PARIZ - Tako bogate države kot tiste v razvoju morajo močno zvišati cilje glede zmanjševanja izpustov, je pozvala Mednarodna agencija za energijo (IEA). Premožnejše bi morale ogljično nevtralnost po njihovem prepričanju doseči najpozneje leta 2045, Kitajska pa leta 2050, kar je pet oziroma deset let prej od trenutnih ciljev.

MOSKVA - Rusko sodišče je zavrnilo pritožbo priprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na 19-letno zaporno kazen, ki mu jo je sodišče izreklo avgusta zaradi spodbujanja ekstremizma.

RIM - Potekale so pogrebne slovesnosti za dolgoletnim italijanskim predsednikom Giorgiom Napolitanom, ki so se jih udeležili številni evropski voditelji in politiki.

BRUSELJ - Na Evropski komisiji so spričo zadnjih napovedi več držav, da bodo ponovno uvedle nadzor na svojih mejah z drugimi članicami, poudarili, da mora biti ta nadzor skrajni ukrep. Posvetovanja s članicami so sicer po besedah tiskovne predstavnice komisije Anitte Hipper prinesla tudi določeno izboljšanje, med drugim na meji med Slovenijo in Avstrijo.

BRUSELJ - Predstavnika Armenije in Azerbajdžana sta se v Bruslju udeležila pogovorov pod okriljem EU. Predstavnik Azerbajdžana je predstavil načrte Bakuja za zagotavljanje humanitarne pomoči in varnosti lokalnemu prebivalstvu v Gorskem Karabahu, Bruselj pa je ponovno poudaril potrebo po dostopu mednarodnih humanitarnih organizacij do regije.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na zadnji dan letnega zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril, da se svet pogreza v novo jedrsko oboroževalno tekmo. Pojasnil je, da nekatere države še naprej širijo in posodabljajo svoje jedrske arzenale in v luči tega pozval k okrepljenim prizadevanjem za razoroževanje. Veleposlanik Severne Koreje pri ZN Kim Song je medtem v Generalni skupščini opozoril, da Korejskemu polotoku grozi jedrska vojna. Kot glavnega krivca za zaostrovanje razmer v regiji pa je navedel ZDA.

WASHINGTON - Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je skupaj z pravosodnimi ministri 17 zveznih držav vložila tožbo proti spletni trgovini Amazon zaradi izkoriščanja monopolnega položaja. Že pred tem je FTC proti Amazonu sprožila več preiskav, od zasebnosti podatkov do raznih spornih poslovnih praks.

NEW YORK - Ameriška banka JP Morgan Chase je sporočila, da bo Ameriškim deviškim otokom plačala 75 milijonov dolarjev odškodnine zaradi omogočanja spolnih zlorab pokojnemu pedofilu Jeffreyju Epsteinu, ki je leta 2019 po aretaciji v zaporu storil samomor. Deviški otoki so tožili banko, ker naj bi finančniku omogočala spolne zlorabe, ki so potekale tudi na enem od njihovih otokov. Banka s poravnavo ni priznala ničesar, ampak je izrazila iskreno obžalovanje kakršne koli povezave z Epsteinom. JP Morgan Chase bo 30 milijonov dolarjev od poravnave nakazala za dobrodelne namene.

BUDIMPEŠTA - Madžarsko sodišče je ukrajinskega kapitana, čigar rečna križarka je leta 2019 na Donavi trčila v manjšo turistično ladjo, zaradi česar je ta potonila, obsodilo na pet let zapora. Kapitan je sicer zaradi najhujše ladijske nesreče na Madžarskem v več kot pol stoletja, v kateri je umrlo 27 ljudi, na sodišču izrazil "neizmerno obžalovanje".