Iz Gorskega Karabaha v Armenijo prispelo več tisoč beguncev

Erevan, 25. septembra - Iz Gorskega Karabaha, ki ga je v okviru vojaške operacije prejšnji teden osvojil Azerbajdžan, je zbežalo na tisoče tam živečih Armencev. Po podatkih vlade v Erevanu je do danes zjutraj v Armenijo prispelo kakih tri tisoč beguncev. O Gorskem Karabahu bosta danes govorila tudi predsednika Azerbajdžana in Turčije Ilham Alijev in Recep Tayyip Erdogan.