V 20-letnico Kunsthausa v Gradcu z dvema razstavama

Gradec, 27. septembra - V Muzeju sodobne umetnosti v Gradcu (Kunsthaus Graz) bodo v novo sezono vstopili z večdnevnim praznovanjem 20-letnice obstoja. Program otvoritvenih dnevov z naslovom Re-Imagine the Future bodo uvedli s skupinsko razstavo The Other, na kateri sodelujejo tudi slovenski umetniki, ter ponovno postavitvijo monumentalnega zida umetnika Sola LeWitta.