V Gradcu začetek festivala Štajerska jesen

Gradec, 21. septembra - V Gradcu se danes pod motom Ljudje in demoni začenja 56. festival kulture Štajerska jesen. Poleg številnih predstav in doslej najobsežnejšega programa strokovnih pogovorov, razprav, delavnic in vodenj so v jedru letošnje edicije štiri razstave. Na festivalu sodelujejo tudi slovenski umetniki.