Pregled - svet, 25. 9. (ponedeljek)

MITROVICA - Na Kosovu je minil dan žalovanja po nedeljskem napadu v Banjski, v katerem je bil ubit policist, v spopadih, ki so sledili, pa še štirje napadalci. Kosovske oblasti so pridržale šest ljudi, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, tudi terorizma. Kosovski premier Albin Kurti je napad označil za teroristično dejanje s podporo Beograda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je umor označil za nesprejemljiv. Še vedno napete razmere na Kosovu pozorno spremljajo v Bruslju, Washingtonu in Moskvi, ki so napad obsodile. Rusko zunanje ministrstvo je za incident obtožilo kosovske oblasti.

PAZIN - Hrvaški premier Andrej Plenković je zavrnil možnost postavitve žične ograje na meji z Bosno in Hercegovino. K njeni postavitvi na meji z BiH in Srbijo je pozvala hrvaška skrajno desna stranka suverenistov zaradi vse večjega priliva nezakonitih migrantov.

TRST - Po odkritju trupla moškega, ki so ga v nedeljo našli zvezanega ob hitri cesti, policija ne izključuje možnosti, da je šlo za samomor. Šlo naj bi za 55-letnega iranskega državljana. Moški je bil brez osebnih dokumentov, pri sebi pa je imel med drugim zdravniško potrdilo z diagnozo anksiozno-depresivne motnje.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je pisala nemškemu kanclerju Olafu Scholzu in se pritožila zaradi nemškega financiranja humanitarnih organizacij, ki pomagajo migrantom pri prečkanju Sredozemskega morja iz severne Afrike. Izrazila je osuplost nad odločitvijo nemške vlade, da brez usklajevanja z italijansko vlado zagotovi znatna sredstva nevladnim organizacijam.

BERLIN - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je v razpravi o tem, kako naj se Nemčija odzove na begunce in nezakonite migracije, zavrnila predlog o letni zgornji meji za begunce, kot je to predlagal bavarski ministrski predsednik Markus Söder. O krepitvi nadzora na meji je govorila s predstavniki Češke in Poljske.

KIJEV - Ukrajinska vojska je prejela ameriške bojne tanke M1 abrams, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem sicer ni pojasnil, koliko tankov je prispelo v državo in koliko časa bo trajalo, da bodo razporejeni na fronto.

BUDIMPEŠTA - Madžarska ne bo podprla Ukrajine pri nobenem mednarodnem vprašanju, dokler ne bodo zagotovljene pravice tamkajšnjih etničnih Madžarov, je v parlamentu povedal madžarski premier Viktor Orban. Madžarska je že večkrat kritizirala Ukrajino zaradi omejevanja pravic približno 150.000 etničnih Madžarov do uporabe maternega jezika, zlasti na področju izobraževanja.

MOSKVA - Ruske oblasti so na seznam iskanih oseb uvrstile predsednika Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu Piotra Hofmanskega, je razvidno iz objave notranjega ministrstva v Moskvi. Razlogov za to potezo ministrstvo ob tem ni podalo. Moskva je sicer maja na seznam iskanih oseb že uvrstila glavnega tožilca ICC Karima Khana.

EREVAN/BAKU - Iz Gorskega Karabaha, ki ga je v vojaški operaciji osvojil Azerbajdžan, je zbežalo na tisoče tam živečih Armencev. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je ob srečanju s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom obljubil, da bo Azerbajdžan spoštoval pravice etničnih Armencev v Gorskem Karabahu.

PEKING - Evropska podjetja zaradi strogih varnostnih zakonov in bolj spolitiziranega poslovnega okolja težko razumejo svoje obveznosti in se vedno bolj sprašujejo o svoji prihodnosti na Kitajskem, je med obiskom Pekinga opozoril evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis. Kitajska sicer ostaja privlačna naložbena priložnost za evropska podjetja, meni.

LOS ANGELES - V Hollywoodu so po 146 dneh stavke scenaristi in studii v nedeljo uspeli doseči načelni dogovor, ki bi lahko vodil v konec ene največji stavk v filmski industriji. Medtem ko so scenaristi končali stavkovne shode, pa bodo počakali do ratifikacije sporazuma, preden se bodo vrnili na delo.

TRIPOLI - Libijski generalni tožilec je v okviru preiskave nedavnih poplav, ki so zaradi porušenja dveh jezov najbolj opustošile mesto Derna na severovzhodu države, odredil aretacijo osmih uradnikov. Vsi so trenutno oziroma v preteklosti delali v uradih, pristojnih za upravljanje jezov, in so obtoženi njihovega slabega vzdrževanja.

PARIZ - Francoski desnici se po nedeljskih delnih senatnih volitvah, na katerih so glasovali lokalni in regionalni predstavniki, obeta ohranitev večine v zgornjem domu francoskega parlamenta. Največ sedežev bodo v 348-članskem senatu ohranili konservativni Republikanci. Zavezništvu levih strank je sicer uspelo pridobiti nekaj dodatnih sedežev, medtem ko se rezultata ne morejo veseliti v stranki predsednika Emmanuela Macrona.

ATENE - Nekdanji uslužbenec Goldman Sachsa Stefanos Kaselakis je v nedeljo prevzel vodenje glavne grške opozicijske stranke Sirize. Zavezal se je, da bo krepil delavske in socialne pravice ter odpravil določene ugodnosti za bankirje in politike. Nasledil je Aleksisa Ciprasa, ki je po porazu na junijskih parlamentarnih volitvah naznanil svoj odstop.

BERLIN - Podpredsednica Evropskega parlamenta Katarina Barley naj bi vodila nemške socialdemokrate (SPD) na evropskih volitvah junija prihodnje leto. Izvršni odbor stranke kanclerja Olafa Scholza je Barley za vodilno kandidatko predlagal soglasno.