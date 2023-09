Pregled - šport, 25. 9. (ponedeljek)

KRANJ - Košarkarji Cedevite Olimpije so dvanajstič postali zmagovalci slovenskega superpokala. V Kranju so premagali Kensai Helios Domžale s 76:59 (22:24, 41:34, 59:49).

LJUBLJANA - V Gostilni Košir v Tacnu so danes pripravili sprejem za svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah iz Londona Benjamina Savška, kot tudi za bronasto Evo Terčelj ter žensko ekipo, ki so jo sestavljale Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak. Kot je na sprejemu povedal Savšek, so bili računi na progi v Lee Valleyu letos poplačani.

PEKING - V veliki finale teniškega turnirja ATP v kitajskem mestu Zhuhai z nagradnim skladom 930.000 evrov sta se uvrstila Rus Karen Hačanov in Japonec Yoshihito Nishioka. Hačanov je v polfinalu ugnal Američana Sebastiana Kordo s 7:5 in 6:4, Nishioka pa Rusa Aslana Karaceva s 6:4 in 6:4.

CHENGDU - Rus Roman Safjulin in Nemec Alexander Zverev sta finalista teniškega turnirja ATP v kitajskem Chengduju. Safjulin je bil v prvem polfinalnem obračunu boljši od Italijana Lorenza Musettija s 6:3 in 6:4, Zverev pa je v drugem dvoboju premagal Bolgara Grigora Dimitrova s 6:3 in 7:6 (2).

LJUBLJANA - Belorusinja Arina Sabalenka je kljub porazu v finalu odprtega prvenstva ZDA še naprej številka 1 ženskega tenisa pred Poljakinjo Igo Swiatek. Zmagovalka New Yorka, Američanka Coco Gauff je tretja igralka sveta. Najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek je glede na prejšnji teden izgubila nekaj točk in nazadovala na 84. mesto.

OSIJEK - Jasmina in Boštjan Maček sta na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedla enajsto mesto na mešani ekipni tekmi v trapu. Enainpetdesetletni strelec iz Prekmurja je zadel 74 od 75 letečih tarč, njegova osem let mlajša sestra pa je bila manj natančna. V treh serijah je zadela 66 glinastih golobov, skupnih 140 zadetkov pa jim je prineslo 11. mesto.

VANCOUVER - Znani so zmagovalci teniškega ekipnega tekmovanja za Laverjev pokal. Ekipa sveta, ki ji poveljuje sloviti John McEnroe, je na turnirju v Vancouvru v Kanadi premagala ekipo Evrope, katere kapetan je prav tako sloviti Björn Borg, z izidom 13:2. Ekipa sveta je še drugo leto po vrsti premagala Evropo, ki je dobila prve štiri izvedbe tekmovanja.

BLED - Bled je konec tedna gostil državno prvenstvo v veslanju. Z dvema naslovoma v članski kategoriji je bila najboljša posameznica veslačica izolskega Arga Nina Kostanjšek, ki se je veselila zmage v skifu in dvojnem dvojcu z Lisanno Bartovich.

BOLZANO - Slovenski alpinist in gorski vodnik Marko Prezelj je letošnji dobitnik nagrade Paula Preussa, ki jo od leta 2013 podeljuje Mednarodno društvo Paula Preussa. Prezelj je postal prvi Slovenec, ki je prejel to nagrado. Prezlju so nagrado izročili na sobotni slovesnosti v Messnerjevem gorskem muzeju na gradu Sigmundskron pri Bolzanu.

MARBELLA - Najboljših 12 igralk golfa iz Evrope in ZDA se je minuli konec tedna merilo na pokalu Solheim, ženski različici Ryderjevega pokala. Evropske golfistke so po preobratu premagale ZDA, ki so povedle s 4:0, in se na koncu po remiju 14:14 veselile rekordne tretje zaporedne zmage.

PORTOROŽ - V Portorožu se je minuli konec tedna končalo odprto evropsko prvenstvo za jadralni razred fireball. Kot so sporočili organizatorji, sta se med 70 posadkami najbolje odrezala Tom Gillard in Andy Thompson iz Velike Britanije. Najboljša slovenska posadka Miran Guštin in Domen Hostnik je prvenstvo končala na 28. mestu.