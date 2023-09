Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu odpira Slovenske dneve v Clevelandu

Cleveland, 23. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo v nedeljo v Slovenskem narodnem domu odprl sedaj že tradicionalni teden prireditev pod naslovom Slovenski dnevi v Clevelandu, ki bodo trajali do 1. oktobra. Minister je v Cleveland prispel v četrtek zvečer in si že ogledal znamenitosti, poslavlja pa se v torek.