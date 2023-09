Armenija sprejela prve begunce iz Gorskega Karabaha

Erevan, 24. septembra - Armenija je danes sprejela prvo skupino beguncev iz Gorskega Karabaha po napadu Azerbajdžana na to separatistično regijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Armenski premier Nikol Pašinjan je medtem sporočil, da so pripravljeni sprejeti vseh 120.000 beguncev, kolikor jih namerava zapustiti državo, in nakazal na odmik od tesne zaveznice Rusije.