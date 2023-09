Erdogana zmotile mavrične barve na sedežu ZN

Ankara, 24. septembra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je konec tedna v lokalnih medijih potožil, da je sedež Združenih narodov v New Yorku okrašen z "barvami LGBT". Pri tem je mislil na kombinacijo barv, ki predstavlja cilje trajnostnega razvoja in so minuli teden krasile stavbo. Zatrdil je še, da so barve razburile tudi več drugih voditeljev.