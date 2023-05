Recep Tayyip Erdogan: Dolgoletni turški voditelj bo državo vodil še pet let

pripravil Luka Krek

Ankara, 28. maja - Recep Tayyip Erdogan kot močna politična figura že 20 let kroji usodo Turčije in očitno jo bo še pet let. Čeprav uradnih izidov drugega kroga volitev še ni, je Erdogan že razglasil zmago. Dobil naj bi okoli 52 odstotkov glasov. To bo njegov že tretji zaporedni petletni predsedniški mandat.