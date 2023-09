Pregled - šport, 23. 9. (sobota)

Ljubljana, 23. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 23. septembra.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 3. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Stožicah premagale madžarski Ferencvaros z 32:26 (15:10). Ljubljanska ekipa se bo v prihodnjem krogu v gosteh pomerila z danskim Ikastom.

ASSEN - Slovenska mladinska kolesarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu prvenstvu na Nizozemskem dosegla izjemen uspeh. Na Col du Vamu v pokrajini Drenthe se je prvič zgodilo, da sta na enem prvenstvu kar dva slovenska tekmovalca stopila na zmagovalni oder, Anže Ravbar je na cestni dirki postal evropski prvak, Žak Eržen pa je bil tretji.

LODŽ - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v šestem krogu kvalifikacijskega turnirja skupine C za nastop na olimpijskih igrah vendarle dočakala prvo zmago. V Lodžu je po petih porazih in eni osvojeni točki tokrat s 3:2 (17, -19, -24, 18, ) premagala Kolumbijo.

LONDON - Najboljši slovenski kajakaš Peter Kauzer bo še enkrat več London zapustil slabe volje. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah se mu finalna vožnja spet ni posrečila, z 52 kazenskimi sekundami je zasedel deseto mesto. V polfinalu je bil sicer sedmi. Prvo kolajno na svetovnih prvenstvih in to kar zlato je osvojil olimpijski prvak iz Ria, domačin Joseph Clarke. Pri dekletih je od Slovenk nastopila le Ajda Novak, vožnja se ji ni posrečila, prislužila si je 52 kazenskih sekund in osvojila 25. mesto. Zlato kolajno je sicer osvojila avstralska zvezdnica Jessica Fox.

ASSEN - Nizozemske kolesarke so tudi na domačem evropskem prvenstvu potrdile status prve velesile tega športa. Na 129,6 kilometra dolgi progi, ki se je končala z vzponom na Col du Vam, so zabeležile dvojno zmago. S samostojnim pobegom se je prvega mesta veselila Mischa Bredewold, ki je imela štiri sekunde prednosti pred prvima zasledovalkama. Za drugo mesto sta se v sprintu udarili branilka naslova Lorena Wiebes in svetovna prvakinja, Belgijka Lotte Koecky, več moči je imela Nizozemka. Eugenia Bujak je z zaostankom 44 sekund zasedla 22. mesto.

RASNOV - Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je zmagala tudi na peti tekmi poletne velike nagrade v Rasnovu v Romuniji. Na najvišji dve stopnički sta skočili Slovenki. Ema Klinec je osvojila drugo mesto. Križnar z izkupičkom 500 točk vodi v seštevku poletne VN.

LJUBLJANA - Izidi 9. kroga Prve lige Telemach: Bravo - Olimpija 4:2 (1:2), Rogaška - Mura 0:2 (0:1), Celje - Kalcer Radomlje 1:0 (1:0).

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 4. kroga lige ICEHL izgubili z Innsbruckom z 1:2 (0:0, 1:1, 1:2).

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu izgubili z zasedbo Unterland Cavaliers z 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

AJDOVŠČINA - Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala premagale grško Panoramo s 40:26 (19:11).

PODGORICA - Rokometašice Litije so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v gosteh izgubile proti črnogorskemu Rudarju z 19:30 (11:14).

SODRAŽICA - Vrhniški Siliko je po zmagi v Sodražici osvojil tretji slovenski futsalski superpokal. Varovanci trenerja Mileta Simeunoviča so bili s 3:1 boljši od Dobovca. Gole za zmago so dosegli Max Vesel, Marko Bjelčević in Žan Janež.

NEW DELHI - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke razreda motoGP motociklističnega svetovnega prvenstva na novem prizorišču v indijskem Buddhu. Drugi je bil branilec naslova in vodilni v letošnji sezoni, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), tretji pa Španec Marc Marquez (Honda).

SUZUKA - Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen si je zagotovil najboljši položaj pred dirko za VN Japonske v Suzuki. To je bil njegov 29. "pole position". Nizozemec za volanom Red Bulla bo v nedeljo startal kot prvi pred McLarnovima voznikoma Avstralcem Oscarjem Piastrijem in Britancem Landom Norrisom.