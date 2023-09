Pregled - svet, 23. 9. (sobota)

MARSEILLE - Evropske države morajo storiti več za migrante, ki prečkajo Sredozemsko morje, je med obiskom v Marseillu na jugu Francije dejal papež Frančišek. Zavrnil je govorice o invaziji migrantov in poudaril, da ljudje, ki tvegajo svoja življenja na morju ne napadajo, temveč si želijo biti sprejeti. Ob zaključku srečanja katoliških škofov in mladih iz Sredozemlja je še poudaril, da so migracije "resničnost našega časa, proces, ki vključuje tri celine okoli Sredozemlja in ki ga je treba upravljati tudi z evropskim odzivom".

EREVAN/MOSKVA/BERLIN - Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu so v petek začele predajati svoje orožje in vojaško opremo, so sporočile ruske oblasti. Proces ob pomoči ruskih mirovnih sil se bo nadaljeval do konca tedna, so dodali. Po ocenah Moskve je bilo premirje doslej kršeno nekajkrat, ranjen je bil azerbajdžanski vojak. Na območje je prispela tudi prva mednarodna pomoč. Nemški kancler Olaf Scholz je medtem v petek v telefonskem pogovoru z armenskim premierjem Nikolom Pašinjanom ponovno obsodil vojaško agresijo v regiji in pozval k mirnemu reševanju spora. Ob tem je poudaril, da bo za trajno rešitev spora potrebno zagotoviti pravice in varnost prebivalstva v Gorskem Karabahu. V Erevan je prispela delegacija ameriškega kongresa, ki se bo tekom dneva sestala s Pašinjanom in nekaterimi drugimi uradniki, da bi razpravljali o ameriško-armenskih odnosih in vplivu nedavnih vojaških ukrepov Azerbajdžana na armensko prebivalstvo v Gorskem Karabahu.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden naj bi ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu zagotovil, da bodo v Ukrajino poslali rakete dolgega dosega ATACMS, so poročali ameriški mediji. Dobava orožja bi lahko sledila v kratkem, ni pa znano, koliko raket naj bi ZDA poslale v Ukrajino.

OTTAWA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na svojem prvem obisku v Kanadi v petek zahvalil Ottawi za vso podporo od začetka ruske invazije. Ob tem mu je kanadski premier Justin Trudeau zagotovil dodatno pomoč, v okviru katere bodo Ukrajini med drugim poslali 50 oklepnih vozil.

MOSKVA/KIJEV - Le dan po ukrajinskem napadu na sedež ruske črnomorske flote na polotoku Krim, ki je pod ruskim nadzorom, naj bi na polotoku znova odjeknile eksplozije. Po navedbah lokalnih proruskih oblasti se je v mestu Sevastopol sprožila zračna obramba. O žrtvah ali škodi na infrastrukturi za zdaj ne poročajo. Ukrajinska vojska poroča, da je v napadu v petek umrlo oziroma bilo ranjenih več deset ljudi, vključno z visokimi poveljniki ruske flote. Ob tem je dodala, da je napad izvedla v času sestanka vodstva ruske mornarice.

RIM - Italijanska vlada je po številnih kritikah dodatno omilila načrt dodatne obdavčitve bank. Te bi lahko po spremenjenem predlogu, ki ga mora potrditi še parlament, izbirale med davkom na presežni dobiček ali povečanjem rezerv, ki jih ni mogoče izplačati v obliki dividend.

BERLIN - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je za nemški tednik Welt am Sonntag napovedala vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko, da bi tako omejili pritok migrantov v državo. Preučujejo pa tudi druge ukrepe, ki bi preprečili tihotapljenje in trgovino ljudi. Da se je število prihodov migrantov v Nemčijo dramatično povečalo, pa je na shodu socialnih demokratov (SPD) v Nürnbergu opozoril tudi kancler Olaf Scholz. Zagotovil je, da je Nemčija zavezana pravici do azila, obenem pa zagovarja tudi, da se v domovino vrne osebe, ki so jim zavrnili prošnje ali so storili kazniva dejanja.

OSLO - Norveška policija je aretirala nekdanjega poveljnika ruske najemniške skupine Wagner Andreja Medvedjeva zaradi suma, da je poskušal nezakonito prečkati mejo nazaj v Rusijo, potem ko je v začetku leta zaprosil za azil na Norveškem, je sporočil njegov odvetnik. Kot je dodal njegov odvetnik, je šlo za nesporazum, saj da ni želel zapustiti Norveške.

NEW YORK - Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je v petek ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku sestal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Opozoril je, da vojna v Ukrajini škodi vsem, predvsem Evropi, in pozval h končanju spopadov. Sestanek z Lavorvom pa je predlagal drugim zahodnim voditeljem.

RIM - Na Siciliji v mestu Pozzallo bo predvidoma v nedeljo začel delovati prvi center za migrante iz t. i. varnih držav, je sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. S tem želijo zagotoviti hitrejšo obravnavo prošenj za azil migrantov iz držav, ki jih je vlada označila za varne. Minister je pojasnil, da želijo z vzpostavitvijo centra omogočiti, da migranti iz teh držav dobijo odgovor glede prošnje za azil v roku enega meseca. Na ta način pa ne bodo le pospešili postopka obravnave, ampak tudi morebitno deportacijo v primeru, ko bodo prošnjo za azil zavrnili.

MÜNCHEN - Ministrskega predsednika Bavarske Markusa Söderja so na kongresu konservativno-socialne unije (CSU) člani z 96,56 odstotki podpore potrdili za nov mandat na čelu stranke. To je do sedaj najboljši rezultat Söderja. Na kongresu CSU dva tedna pred deželnimi volitvami Söder ni imel protikandidata. Pred tem je bil ministrski predsednik v nagovoru članom predvsem kritičen do koalicije v Berlinu in skrajno desne Alternative za Nemčijo. Nekaj kritik je namenil tudi bavarskim koalicijskim partnerjem, stranki Svobodni volivci.

PARIZ - V Franciji se je v številnih mestih zbralo več tisoč ljudi na protestih proti policijskemu nasilju. Na shodu v Parizu so protestniki s palicami napadli policijsko vozilo, pri čemer so bili poškodovani policisti. K demonstracijam tri mesece po tem, ko je med prometno kontrolo umrl najstnik, so pozvale številne organizacije. Na protestih so opozarjali na sistemski rasizem, policijsko nasilje in družbeno neenakost, zaradi katere po njihovem prepričanju trpijo predvsem prebivalci predmestij.

RIM - Italijanska vlada se je odločila, da bo za nekdanjega predsednika države Giorgia Napolitana, ki je umrl star 98 let v petek, priredila državniški pogreb. Pogrebna slovesnost bo v torek, z njo bo sovpadal dan žalovanja. Vse do pogreba bodo zastave pred parlamentom spuščene na pol droga. Iz sveta se medtem še naprej vrstijo izrazi sožalja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

LOS ANGELES - Hollywoodski scenaristi in studii se bodo ponovno sestali, kar bo četrti zaporedni dan pogajanj na visoki ravni. S tem se krepi upanje v filmski industriji, da bi se naposled le končala doslej 145 dni dolga stavka Ameriškega združenja scenaristov. Analitiki menijo, da bi lahko ta nenavaden korak nakazoval, da je morebitni dogovor blizu.

PALERMO - Na italijanskem otoku Sicilija divja več požarov. Najhuje je na območju letoviškega mesta Cefalu, kjer so požari doslej terjali eno smrtno žrtev. Še en človek je umrl pri Palermu. Prav tako so ogrozili enega od hotelov, zato so morali gasilci v petek zvečer s čolni evakuirati okoli 700 turistov.