Papež ob začetku obiska v Marseillu posvaril pred ravnodušnostjo do migrantov

Marseille, 22. septembra - Papež Frančišek je danes prispel v Marseille na jugu Francije, kjer začenja svoj dvodnevni obisk. Posvetil ga bo predvsem problematiki migracij in si prizadeval v Francijo prenesti sporočilo o strpnosti in sočutju. Ob prihodu je poudaril, da je dolžnost človeštva reševati ljudi v težavah in posvaril pred ravnodušnostjo do migrantov.