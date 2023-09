Papež na obisk v Marseille, posvečen migrantom

Marseille, 21. septembra - Papež Frančišek bo v petek in soboto na obisku v Marseillu na jugu Francije. V ospredju bo poziv k sočutju do migrantov. Vrhovni poglavar Cerkve se bo sicer v drugem največjem francoskem mestu udeležil srečanja katoliških škofov in mladih iz Sredozemlja, sešel se bo tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.