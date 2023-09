Zaposleni bodo končali stavko v Chevronovih avstralskih obratih

Sydney, 22. septembra - Zaposleni v ameriškem energetskem velikanu Chevron v Avstraliji bodo končali stavko in sprejeli dogovor, ki ga je predlagala avstralska Komisija za pošteno delo. V sindikatu Offshore Alliance so prepričani, da dogovor prinaša višje plače in večjo varnost zaposlitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.