Stavka v Chevronovih avstralskih obratih bi lahko vodila v mednarodne motnje v dobavi plina

Sydney, 29. avgusta - Zaposleni v ameriškem energetskem velikanu Chevron v Avstraliji so za naslednji teden napovedali stavko. Delo bodo odložili delavci v dveh proizvodnih obratih utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Obrata skrbita za pet odstotkov svetovne dobave, zato bi lahko ob stavki prišlo do mednarodnih motenj v dobavi, so sporočili iz družbe.