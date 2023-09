Pregled - šport, 21. 9. (četrtek)

LONDON - Skozi današnje kvalifikacije kajakašev in kajakašic na svetovnem slalomskem prvenstvu na divjih vodah v Londonu so se v polfinale uvrstili štirje slovenski predstavniki. V moški konkurenci so bili v kvalifikacijah uspešni Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik, v ženski pa Ajda Novak. Izpadli sta Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar. V petek se bo prvenstvo v Lee Valleyju na obrobju Londona nadaljevalo s polfinalnimi in finalnimi tekmami kanuistk in kanuistov. Od Slovenk bodo na startu Lea Novak in Alja Kozorog, od Slovencev pa Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, ki se ne bodo potegovali le za čim višja mesta na svetovnem prvenstvu, temveč tudi za olimpijske kvote.

LJUBLJANA - Slovenska moška teniška reprezentanca bo v play-offu druge svetovne skupine Davisovega pokala igrala proti Kitajski. Kitajci bodo v vlogi gostiteljev, dvoboj bo v začetku februarja prihodnje leto. Slovenci so pretekli konec tedna na domačem terenu v Tivoliju izgubili proti Luksemburgu z 2:3, tako da jih zdaj čaka dvoboj za obstanek v drugi svetovni skupini.

CELJE, CORTINA - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu izgubili z Rittnom z 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Sij Acroni Jesenice pa so v gosteh klonile proti Cortini s 5:6 (2:1, 2:3, 1:2).

LJUBLJANA - Vlada je na današnji seji Smučarski zvezi Slovenije podala soglasje za vložitev kandidature pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) za organizacijo svetovnega prvenstva v smučarskih poletih leta 2028 v Planici. Prireditev bo v Nordijskem centru Planica, kjer je pozimi že potekalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Svetovno prvenstvo v poletih je bilo v Planici nazadnje leta 2020, lani je SP v poleti gostil norveški Vikersund, prihodnje leto pa bo gostitelj avstrijski Kulm. SP v poletih leta 2026 bo v Oberstdorfu v Nemčiji.

ZÜRICH - Slovenska nogometna reprezentanca je na v četrtek objavljeni najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) nekoliko izboljšala svojo uvrstitev in se je zavihtela na 59. mesto. Na svetovni lestvici Fife je bila najvišje uvrščena 20. oktobra 2010, ko je bila 15. Med prvo deseterico ni sprememb. Vodilni trojici, Argentini, Franciji in Braziliji, sledijo Anglija, Belgija, Hrvaška, Nizozemska, Portugalska, Italija in Španija. Svoji mesti sta zamenjali zgolj Italija in Portugalska, ki je za osmo mesto prehitela zahodno sosedo Slovenije.

ATENE - Nogometaši grškega Panathinaikosa so v uvodnem krogu skupinskega dela evropske lige v Atenah premagali španski Villarreal z 2:0. Za grškega podprvaka je prvi gol dosegel Fotis Ioanidis v 39. minuti, končni izid pa je po natančnem strelu po tleh z 20 metrov postavil slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar v 78. minuti.

ASSEN - Kolesarji na evropskem prvenstvu v nizozemskem Drentheju so danes opravili mešani ekipni tekmi. V članski konkurenci, kjer Slovenija ni imela predstavnikov, je zmagala Francija. Med mladinci pa Italija, Slovenija je bila sedma.

ISTANBUL - Italijan Vincenzo Montella je novi selektor Turčije, je danes potrdila turška nogometna zveza. Devetinštiridesetletni Italijan se je dogovoril za triletno sodelovanje, na tem položaju pa je zamenjal Nemca Stefana Kuntza.