Pregled - svet, 21. 9. (četrtek)

PARIZ - Britanski kralj Karel III. je v govoru v francoskem senatu predlagal britansko-francosko partnerstvo za boj proti podnebnim spremembam po vzoru t.i. Entente Cordiale, vrste sporazumov, ki sta jih Francija in Velika Britanija sklenili leta 1904 in so znatno izboljšali odnose med Londonom in Parizom. Obljubil je tudi, da si bo prizadeval za krepitev vezi med Združenim kraljestvom in Francijo, ki jih je označil za nepogrešljive. Parlamentarci so ob koncu zgodovinskega govora Karla III., ki je bil delno v francoščini in delno v angleščini, več kot minuto in pol stoje ploskali.

BAKU/EREVAN/BRUSELJ - Prvi pogovori med armenskimi separatisti v Gorskem Karabahu in azerbajdžanskimi oblastmi v kraju Jevlah so se po približno dveh urah zaključili. V Bakuju so pogovore označili za konstruktivne in pojasnili, da so se ti končali z dogovorom, da se strani kmalu ponovno sestaneta. Azerbajdžan naj bi ob tem zagotovil, da bo prebivalcem Gorskega Karabaha zagotovil hrano in humanitarno pomoč, kot tudi gorivo, ki naj bi ga v regiji še posebej potrebovali. Armenski premier Nikol Pašinjan pa je sporočili, da se Armenija ne pripravlja na množično evakuacijo civilistov iz regije. Ob tem so v Erevanu poudarili, da je treba Armencem v Gorskem Karabahu zagotoviti, da živijo na svojih domovih, varno in dostojanstveno. Evropska unija pa pričakuje takojšnjo in popolno prekinitev sovražnosti v Gorskem Karabahu ter spoštovanje prekinitve ognja, je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

WASHINGTON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zjutraj obiskal ameriški kongres, kjer je v kratki izjavi dejal, da so bili pogovori s kongresniki dobri. Ob strani sta mu stala vodja senatne večine demokrat Chuck Schumer in vodja manjšine, republikanec Mitch McConnell. Schumer je potem na kratko povedal, da jim je Zelenski razložil, da bo Ukrajina brez nadaljevanja ameriške pomoči izgubila vojno.

NEW YORK/BRUSELJ/BRATISLAVA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo v New Yorku v pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pozdravila ukrepe Kijeva, ki jih je ta napovedal po odpravi evropskih omejitev na področju uvoza ukrajinskega žita. V zameno za odpravo omejitev, ki jih je EU do preteklega petka izvajala na področju uvoza pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen, se je namreč Kijev zavezal, da bo sam nadzoroval izvoz v unijo. V Bruslju so medtem omenili možnost ukrepanja proti članicam, ki so uvedle enostranske ukrepe, saj da je trgovina v pristojnosti EU. Slovaška in Ukrajina pa sta uspeli sklenili dogovor o trgovanju z žitom, ki naj bi do konca leta odpravil prepoved uvoza ukrajinskega žita na Slovaško. Bratislava je pred tem od Kijeva zahtevala, da ustavi vse pravne ukrepe proti Slovaški.

VARŠAVA/KIJEV - Poljska ne bo več pošiljala orožja v Ukrajino, je v sredo dejal poljski premier Mateusz Morawiecki. Kasneje so iz Varšave sporočili, da bodo izvedli le predhodno dogovorjene dobave. Gre za zaostrovanje spora med državama zaradi nestrinjanja glede omejitev uvoza žita iz Ukrajine. Iz Kijeva pa so medtem sporočili, da bosta državi v prihodnjih dneh opravili pogovore o omenjenem sporu glede uvoza žita.

KIJEV/MOSKVA - Več mest po Ukrajini je bilo ponoči tarča ruskega obstreljevanja. V Hersonu sta umrla dva človeka, v Kijevu in Harkovu je bilo več ljudi ranjenih. Poročajo tudi o škodi na civilni infrastrukturi. Ukrajinska stran naj bi medtem obstreljevala polotok Krim, ki je pod ruskim nadzorom, pri čemer Rusija trdi, da je sestrelila vse drone nad območjem. V Kijevu so ob tem posvarili pred prihajajočimi težkimi meseci.

NEW YORK - Ameriški predsednik Joe Biden in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta v sredo na srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku skušala ublažiti napetosti in pozdravila trdne vezi med državama. Biden je sicer znova izrazil zaskrbljenost zaradi temeljnih sprememb izraelskega demokratičnega sistema brez širokega soglasja, ob tem pa Netanjahuja povabil, naj še letos obišče Washington.

NEW YORK - Predsednik družb Fox Corpration in News Corporation Rupert Murdoch se umika s položaja, vodenje medijskega imperija pa bo predal sinu Lachlanu. Do menjave vodstva bo prišlo sredi novembra, na letnih skupščinah obeh družb.

RIM/VARŠAVA - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in njegov italijanski kolega Sergio Mattarella sta na Siciliji opozorila na problem migracij v Evropi in pozvala k iskanju rešitev tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Steinmeier je dodal, da se mora število migrantov, ki prihajajo v Italijo, znižati. Evropska agencija za varovanje meja Frontex bo v luči nedavnega povečanja števila prihodov migrantov na otok Lampedusa okrepila svojo podporo Italiji.

NEW YORK - Tako savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman kot izraelski premier Benjamin Netanjahu sta v izjavah v sredo nakazala, da sta državi vse bližje zgodovinski normalizaciji odnosov. V zameno za normalizacijo odnosov z Izraelom naj bi sicer Savdska Arabija zahtevala določena varnostna zagotovila s strani ZDA. Njuno zbliževanje je že naletelo na kritiko Irana, ki v tem vidi izdajo Palestincev.

LONDON - Pet državljanov Bolgarije, trije moški in dve ženski, ki jih britanske oblasti sumijo vohunjenja za Rusijo, bo obtoženih zarote z namenom izvajanja vohunskih dejavnosti, je sporočilo tožilstvo. Pred westminstrsko sodišče bodo stopili v torek. Trije obtoženi so imeli pri sebi med drugim tudi domnevno ponarejene slovenske dokumente. Obtoženi naj bi delali v operativni vohunski celici za ruske varnostne službe, sodelovali pa naj bi v operacijah v Veliki Britaniji in Evropi.

SANKT PETERBURG - Kitajska in Rusija morata okrepiti sodelovanje v luči kompleksnih razmer v svetu, ki postaja vse bolj multipolaren, sta se strinjala kitajski zunanji minister Wang Yi in ruski predsednik Vladimir Putin. Obe strani morata po besedah Wanga krepiti večstransko strateško sodelovanje, zaščititi svoje legitimne pravice in interese ter si prizadevati za spodbujanje mednarodnega reda v smeri poštenja in pravičnosti.

PEKING - Sirski predsednik Bašar al Asad je začel obisk na Kitajskem, ki bo po navedbah Pekinga odnose med državama dvignil na višjo raven. Asad na prvem obisku na Kitajskem po skoraj 20 letih išče sredstva za obnovo države, uničene v državljanski vojni. Ta traja že več kot 12 let, Damask pa je zaradi nje podvržen strogim mednarodnim sankcijam.

BENGAZI - Po poplavah v Libiji, ki so v mestu Derna terjale več tisoč življenj, je 43.000 ljudi razseljenih, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Številni, ki so ostali brez strehe nad glavo, naj bi tudi zaradi pomanjkljive oskrbe z vodo zapuščali Derno na vzhodu politično razdeljene države.