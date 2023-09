EU poziva Azerbajdžan k zagotavljanju pravic in varnosti prebivalcev Gorskega Karabaha

Bruselj, 21. septembra - Evropska unija pričakuje takojšnjo in popolno prekinitev sovražnosti v Gorskem Karabahu ter spoštovanje prekinitve ognja, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Opozoril je, da je Baku odgovoren za zagotavljanje pravic in varnosti Armencev v regiji in dodal, da je EU pripravljena ukrepati v primeru poslabšanja razmer.