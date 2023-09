S preventivno akcijo in prepoznavnimi obrazi proti nasilju med vrstniki

Velenje, 21. septembra - V sodelovanju policije z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter zavodom za šolstvo je stekla preventivna akcija Nasilje je čist' out! Njen namen je mlade opozoriti na problematiko nasilja med vrstniki in možnosti pomoči ter jih spodbujati k prijateljskim odnosom. K temu je danes mlade v Velenju spodbujal tudi pevec Challe Salle.