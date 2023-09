Ljubljana/Komenda/Luče/Črna na Koroškem/Šmarje, 1. septembra - Po poletnih počitnicah so šole znova odprle svoja vrata za skoraj 194.000 učencev in okoli 82.000 dijakov po vsej državi, tudi v krajih, ki so jih poleti prizadele ujme. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob obisku OŠ Komenda Moste v luči ujm poudarila, da se morajo otroci učiti, kako spremeniti življenja tako, da bo naš planet obstal.