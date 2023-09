Šarec ob odprtju Sobre napovedal višanje sredstev za zaščito, reševanje in obrambo

Gornja Radgona, 21. septembra - Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je danes vrata odprl mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra. Minister za obrambo Marjan Šarec je v uvodnem nagovoru dejal, da bodo slovenske sile obrambe in zaščite vedno v službi ljudi, ob tem pa napovedal višanje sredstev za zaščito, reševanje in obrambo.