Prihodnji teden mednarodni sejem obrambe in zaščite v Gornji Radgoni

Gornja Radgona, 17. septembra - Gornja Radgona bo prihodnji teden, od četrtka do nedelje, gostila deveti mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra. Bienalni sejem prinaša vse, kar je povezano z varnostjo, obrambo, zaščito in reševanjem. Na letošnji izdaji sejma, ki ga bo odprl minister za obrambo Marjan Šarec, bo sodelovalo 120 razstavljavcev iz 11 držav.