Azerbajdžanski predsednik razglasil konec vojaške operacije v Gorskem Karabahu

Baku, 20. septembra - Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je danes, dan po začetku, razglasil konec vojaške operacije v Gorskem Karabahu in dejal, da je državi uspelo obnoviti svojo suverenost, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je zatrdil, da so azerbajdžanske sile uničile večino armenskih, separatističnih enot v regiji in da se je njihov umik že začel.