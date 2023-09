Michel pozval Baku, naj zagotovi varnost Armencev v Gorskem Karabahu

Bruselj, 20. septembra - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes pozval azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva, naj zagotovi pravice in varnost etničnih Armencev v Gorskem Karabahu, potem ko so separatistične sile v tej pokrajini pristale na prekinitev ognja. Do nje je prišlo po vojaški operaciji Azerbajdžana, v kateri je bilo ubitih najmanj 32 ljudi.