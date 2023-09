Olena Zelenska v ZN pozvala k pomoči pri vrnitvi ukrajinskih otrok

New York, 20. septembra - Soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska je v torek svetovne voditelje pozvala, naj pomagajo pri vrnitvi ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo, kjer jim po njenih besedah jemljejo nacionalno identiteto. Zelenska se mudi v New Yorku s soprogom Volodimirjem Zelenskim, ki je v torek nagovoril Generalno skupščino ZN.