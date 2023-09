V Trbovljah festivala novomedijske kulture Speculum Artium in video umetnosti DigitalBigScreen 360

Trbovlje, 20. septembra - V Trbovljah bodo popoldne slovesno odprli 15. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium in festival video umetnosti DigitalBigScreen 360. Na festivalih bo letos v svojih delih več kot 50 umetnikov iskalo odgovore na vprašanja o opredelitvi umetnosti, naravi človeškosti in omejitvah tehnologije. Festival bo potekal do sobote.