Letošnji festival Speculum Artium s tehnologijo o okoljski problematiki

Trbovlje, 22. septembra - V Trbovljah se drevi pričenja tridnevni festival Speculum Artium, ki s pomočjo novomedijske kulture že 14. leto zapored predstavlja avtorje in projekte na prepletu umetnosti, znanosti in tehnologije. V Delavskem domu Trbovlje bodo skupaj z obiskovalci usmerjali pogled v naravo, v intuitivna spoznanja in v osnovne življenjske procese.