Iranski predsednik brani jedrski program Teherana

New York, 20. septembra - Iranski predsednik Ebrahim Raisi je na Generalni skupščini ZN v New Yorku v torek stopil v bran iranskemu jedrskemu programu in zagotovil, da jedrsko orožje ne igra nikakršne vloge v obrambni politiki države. Obenem je bil kritičen do sankcij Zahoda, poročajo tuje tiskovne agencije.