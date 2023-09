Pregled - šport, 19. 9. (torek)

LONDON - V Lee Valleyu pri Londonu se je na olimpijski progi začelo slalomsko svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Za Slovenijo uspešno, saj je že v prvi disciplini osvojila kolajno. Zanjo so v ekipni vožnji poskrbele kanuistke, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak so zasedle tretje mesto. Preostale ekipe so ostale brez odličij. Slovenske kanuistke, ki so zbrale dve kazenski sekundi, so premagale le Britanke in Čehinje. Zaostanek četrtih s prejšnjega prvenstva v Augsburgu za Britankami, ki dotika niso imele, je bil dve sekundi in 87 stotink. Tudi brez dotika do zlata ne bi mogle, lahko pa bile druge, če se jim ne bi zalomilo pri predzadnjih vratcih.Kanuisti so bili četrti, kajakašice pete, kajakaši pa šesti. Prvenstvo se bo nadaljevalo v sredo, ko bodo na sporedu kvalifikacije kanuistk in kanuistov.

LODŽ - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je v Lodžu na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu merila še z eno velesilo. V tretjem krogu je z 1:3 izgubila proti Američankam, olimpijskim prvakinjam. Mlada slovenska vrsta je bila v prvih dveh nizih tako kot proti Poljakinjam in Italijanka nemočna, v obeh je osvojila vsega 13 točk. A v tretjem je vendarle ugotovila, da so Američanke v glavi že vpisale zmago. Zaigrala je podjetneje in dobila prvi niz na turnirju.Hitro pa je postalo jasno, da več ne bo mogla storiti. Američanke so strnile vrste, spet zaigrale bolj zbrano in zanesljivo prišle do zmage. V sredo se bodo Slovenke, pri katerih je bila s 14 točkami danes najučinkovitejša Mija Šiftar, merile z Nemčijo.

MARIBOR - Slovenska futsal reprezentanca je v drugem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo dosegla pomembno zmago. Po ogorčenem boju je v Mariboru z 2:1 premagala Češko. Junaka dvoboja sta bila slovenska vratarja Nejc Berzelak in Marko Peček, slednji je pet minut pred koncem ubranil najstrožjo kazen, strel s šestih metrov. Do vodstva 2:1 je več pokazala Slovenija, v zadnji četrtini tekme pa so gosti povsem pritisnili na vrata Nejca Berzelaka, ki pa je branil izvrstno in se ni pustil več premagati. Slovenija bo naslednjo tekmo kvalifikacij odigrala 6. oktobra, v Ljubljani se bo pomerila s Španijo.

LJUBLJANA - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025 igrala v skupini B z Madžarsko, Bolgarijo in Finsko. Na prvenstvo, ki ga bodo gostile Češka, Nemčija, Grčija in Italija, se bodo uvrstile zmagovalke osmih skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.Slovenija je bila na žrebu v Švici uvrščena v tretji kakovostni boben. Uvodni tekmi kvalifikacij ju čakata novembra letos na Madžarskem in doma z Bolgarijo. Drugi termin je novembra 2024, zadnji pa februarja 2025.Evropsko prvenstvo bo potekalo ob 18. do 29. junija 2025, zaključni del pa bo v Atenah. Potekalo bo po drugačnem sistemu kot doslej; namesto repesažov bosta v četrtfinale napredovali dve najboljši ekipi iz štirih skupin.

PODGORICA - Košarkarji Cedevite Olimpije so na superpokalnem turnirju košarkarske lige Aba v Podgorici v tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta z beograjsko Mego izgubili s 75:88 in bodo po dveh porazih igrali za sedmo mesto. Za Olimpijo je 19 točk je dosegel Jaka Blažič, dve manj pa Gregor Glas, v srbski zasedbi je bil z 21 točkami prvi strelec tekme Nikola Topić.

LJUBLJANA - Aktualni zmagovalci lige prvakov, nogometaši Manchester Ciytja, so se morali krepko potruditi za zmago v uvodnem krogu nove sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Po zaostanku 0:1 ob polčasu so premagali Crveno zvezdo s 3:1. Izjemno učinkovita je bila drugič zapored Barcelona. V domačem prvenstvu je v soboto premagala Betis s 5:0, ligo prvakov pa je odprla s 5:0 proti Antwerpnu. Dvakrat je bil natančen Joao Felix. Uvodno točko v novi sezoni lige prvakov je osvojil Jan Oblak. Z Atletico Madridom je gostoval pri Laziu in tik ob koncu tekme dobil zadetek za 1:1. Strelec je bil vratar Lazia Ivan Provedel, ki je v sodniškem dodatku prišel na pomoč napadu. Premiernega zadetka v ligi prvakov se je danes veselil slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je tako postal deveti Slovenec, ki se je v skupinskem delu lige prvakov vpisal med strelce. Za Leipzig je v 92. minuti dosegel tretji gol za zmago s 3:1 na gostovanju pri Young Boys Bern. Dvajsetletni napadalec je s tem postal tudi najmlajši strelec Leipziga v ligi prvakov. Za dvanajst dni je prehitel dosedanjega rekorderja Jean-Kevina Augustina.

MARIBOR - Nogometni klub Maribor je sporočil, da prvi zvezdnik ekipe Josip Iličić ne bo več treniral s prvim moštvom, prav tako pa ni več kandidat za nastop na naslednjih tekmah. Odločitev je klub sprejel na pobudo trenerja Damirja Krznarja, je NK Maribor zapisal v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.

SALZBURG - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugem nastopu v novi sezoni alpske lige vpisali drugo zmago. Po uvodnem uspehu proti drugemu slovenskemu predstavniku v tem tekmovanju, Pellet Celju (6:1), so danes na gostovanju v Salzburgu premagali mlado ekipo Red Bulla s 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Jeseničani so vprašanje zmagovalca rešili po dveh tretjinah. V uvodni je zadel Žan Jezovšek, v drugi je bil dvakrat natančen Urban Sodja, enkrat pa Miha Logar.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze tudi po španski Vuelti ostal številka 1 na svetu. Na drugo mesto se je povzpel zmagovalec Toura in drugi z Vuelte, Danec Jonas Vingegaard, ki za Pogačarjem zaostaja za 1061 točk. Primož Roglič, tretji z Vuelte, je napredoval na četrto mesto. Pogačar je na vrhu svetovne lestvice brez premora že vse od 28. septembra 2021. Drugi je Vingegaard, na tretje mesto je nazadoval Belgijec Remco Evenepoel. Tik za najboljšo trojico je po novem Roglič, ki je bil pri trojni zmagi Jumbo-Visme na nedavni dirki po Španiji tretji in je na svetovni lestvici napredoval za pet mest. Med prvimi 20 pa je še en Slovenec. Matej Mohorič je zdrsnil na 17. mesto

LJUBLJANA - Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je že pred časom potrdil nastop na dirki po Lombardiji, na kateri bo lovil že tretjo zaporedno zmago. Na zadnjem spomeniku sezone, ki bo 7. oktobra, pa bo po novem nastopil tudi Primož Roglič, kot je potrdil v izjavi za RTV Slovenija.

Pogačar bo pred dirko po Lombardiji nastopil še na dirki po Emiliji 30. septembra, nato pa se bo preizkusil še na dirki treh dolin Vareseja 3. oktobra, preden ga čaka zadnji spomenik sezone po Lombardiji.Roglič je v izjavi povedal, da kljub 33 letom njegovo telo ne popušča.