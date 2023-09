Pregled - svet, 19. 9. (torek)

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob začetku splošne razprave svetovnih voditeljev na 78. zasedanju generalne skupščine ZN posvaril, da je svet vse bolj razdeljen, zaradi česar ne bo mogoče učinkovito reševati problemov, ki zadevajo vse. Opozoril je na vse večje razlike med gospodarskimi in vojaškimi silami, med vzhodom in zahodom ter med bogatimi in državami v razvoju. Ob tem je poudaril nujnost reform na več področjih, med drugim tudi reformo Varnostnega sveta ZN.

NEW YORK - Ameriški predsednik Joe Biden je na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 78. zasedanja generalne skupščine ZN predstavil pobude svoje vlade za soočanje s svetovnimi izzivi, pri čemer je poudaril, da jih lahko države rešujejo le skupaj in s pomočjo sodelovanja. Potrdil je tudi podporo reformi Varnostnega sveta ZN, izrazil odločno podporo Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo, opozoril na nujnost ukrepanja proti posledicam podnebnih sprememb in dejal, da si ZDA ne želijo spora s Kitajsko.

EREVAN/BAKU - Azerbajdžan je začel vojaško operacijo za zavzetje regije Gorski Karabah na Kavkazu, kjer živijo predvsem Armenci. Nekaj ur pred začetkom vojaškega posredovanja je Baku sporočil, da je v eksplozijah min na območju umrlo šest Azerbajdžancev, in za to obtožil armenske separatiste. V spopadih je bilo doslej ubitih 25 ljudi, več deset pa jih je bilo ranjenih. V Bakuju so kasneje armenske separatiste v Gorskem Karabahu pozvali k pogovorom, vendar le, če bodo prej položili orožje.

PARIZ/WASHINGTON/MOSKVA/ANKARA - Iz sveta se vrstijo pozivi Azerbajdžanu, naj ustavi vojaško operacijo v Gorskem Karabahu. Francija je zahtevala nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN, ZDA pa so okrepile diplomatska prizadevanja za umiritev razmer. Več držav, med njimi Italija in Nemčija, je operacijo obsodilo, enako tudi visoki predstavniki EU. V Moskvi so prav tako pozvali k vrnitvi strani za pogajalsko mizo in sporočili, da ruske mirovne sile v regiji sodelujejo pri evakuaciji civilistov. Turčija pa je izrazila podporo Bakuju in operacijo označila za nujno.

EREVAN - V armenski prestolnici so potekali protesti, na katerih se je zbralo več sto ljudi, ki so predsednika vlade Nikola Pašinjana označili za izdajalca in ga pozvali k odstopu. Protestniki in armenska opozicija so premierja označili za šibkega in ga obtožili, da je bil v preteklosti glede Gorskega Karabaha preveč popustljiv, zaradi česar je po njihovem lahko prišlo do vojaške operacije Azerbajdžana v tej regiji.

LVOV/HARKOV/DNIPRO/ODESA - Mesto Lvov na zahodu Ukrajine ter več drugih regij po vsej državi je bilo davi tarča novih ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki. Skupno je bilo ubitih devet ljudi, od tega šest v mestu Kupjansk v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine. Ukrajinska zračna obramba je sicer skupno sestrelila 27 od 30 dronov.

KAISERSLAUTERN - Ukrajina bo od ZDA kmalu prejela tanke M1 abrams, ki jih je Washington Kijevu obljubil v začetku leta, je na srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji napovedal gostitelj srečanja, ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Ob tem je poudaril, da gre za zavezo k dolgoročni varnosti v Evropi in zunaj nje.

HAAG - Ukrajina je Meddržavno sodišče v Haagu, kjer potekajo zaslišanja v tožbi Kijeva proti Moskvi zaradi obtožb o genocidu, pozvala, naj od Rusije zahteva plačilo odškodnine. Rusija vodi imperialistično vojno, želi izbrisati Ukrajino z zemljevida in krši mednarodno pravo, je opozoril ukrajinski predstavnik Anton Korinevič.

MOSKVA - Sodišče v Moskvi je ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki so ga zaradi domnevnega vohunjenja prijeli marca, znova zavrnilo pritožbo na predkazenski pripor. Po odločitvi sodišča bo 31-letni dopisnik Wall Street Journala tako v priporu ostal najmanj do 30. novembra. Če bo rusko sodstvo novinarja spoznalo za krivega, mu grozi do 20 let zapora.

ODESA - Iz ukrajinskega črnomorskega pristanišča Čornomorsk je kljub ruski pomorski blokadi in grožnji, da bo Rusija civilne ladje obravnavala kot potencialne vojaške cilje, izplula tovorna ladja z žitom, so sporočile ukrajinske oblasti in dodale, da je ladja natovorjena s 3000 tonami pšenice in pluje proti Bosporju.

BRUSELJ - Evropska komisija je predlagala podaljšanje začasne zaščite za ljudi, ki so se zaradi ruske agresije na Ukrajino zatekli v EU, do začetka marca prihodnje leto. Kot so navedli v Bruslju, bo to več kot štirim milijonom ljudi omogočilo gotovost in podporo. Komisija ocenjuje, da razlogi za začasno zaščito ostajajo in da jo je treba podaljšati.

BRUSELJ - Na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve so francoski in nemški strokovnjaki predstavili poročilo glede prihodnosti EU spričo nadaljnjih širitev. Predlagajo Evropo več hitrosti, ki bi obsegala štiri ravni evropske integracije. Podprli so tudi zavezo predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da morajo biti EU in države kandidatke do leta 2030 pripravljene na širitev unije.

BRUSELJ - Evropska unija je zaskrbljena, ker Beograd in Priština ne izvajata svojih zavez iz sporazuma o poti k normalizaciji odnosov in ker ni napredka pri umirjanju napetosti na severu Kosova, je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Opozoril je, da obe strani lahko izgubita priložnosti za napredek na svoji evropski poti.

BRUSELJ/MADRID - Španska vlada po današnji razpravi na zasedanju ministrov EU za evropske zadeve predlaga postopno uvedbo španskih regionalnih jezikov kot uradnih jezikov unije. Prednost nameravajo dati katalonščini, ki jo govori največ ljudi, je po razpravi pojasnil španski minister za zunanje in evropske zadeve Jose Manuel Albares.

OTTAWA/NEW DELHI - Kanada je v ponedeljek očitala indijski vladi, da je vpletena v umor vidnejšega kanadskega sikha Hardeepa Singha Nijjara v Vancouvru junija lani, zaradi česar je izgnala vodjo indijske obveščevalne službe v Ottawi. Indija očitke zavrača kot absurdne in je v odgovor izgnala višjega kanadskega diplomata.

BENGAZI - Več sto ljudi se je v ponedeljek zbralo v libijskem mestu Derna, kjer so protestirali proti lokalnim oblastem, naj prevzamejo odgovornost za nedavne katastrofalne poplave, in zahtevali združitev države, ki jo je razdejala vojna. Protestniki so zahtevali tudi, da tožilstvo čim prej razkrije vsebino preiskave katastrofe.

CELOVEC - Na avstrijskem Koroškem se je zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je bil udeležen potovalni avtobus prevoznika Flixbus. V nesreči je umrla 19-letna Avstrijka, še okoli 20 ljudi je bilo poškodovanih. Na krovu avtobusa so bili tudi tuji državljani, med drugim iz Slovenije. Avtobus je bil na poti iz Berlina v Trst.

SAN FRANCISCO - Uporabniki omrežja X, nekdanjega Twitterja, bi po besedah lastnika Elona Muska lahko v prihodnosti plačevali manjšo mesečno naročnino. Razlog za takšno razmišljanje je, da bi s tem zmanjšali število lažnih profilov, je dejal v ponedeljek.