Pregled - svet, 18. 9. (ponedeljek)

KIJEV/BRUSELJ - Ukrajina je pred WTO sprožila postopek proti Poljski, Madžarski in Slovaški zaradi enostranskega podaljšanja omejitve uvoza žita iz Ukrajine kljub odločitvi EU, da teh omejitev ne podaljša. Evropska komisija je v odzivu na enostranske ukrepe Madžarske, Poljske in Slovaške sporočila, da preučuje njihova ravnanja in morebitne nadaljnje korake.

RIM - Italijanska vlada je predlagala ukrepe za zajezitev migracijskega vala. Povečati želi število centrov za pridržanje migrantov in podaljšati zakonsko dovoljeno obdobje trajanja pridržanja iz sedanjih 135 dni na 18 mesecev, da bi prebežnike odvrnili od odhodov iz severne Afrike. Premierka Giorgia Meloni je dejala, da bodo ljudi, ki se bodo pri kršenju italijanske zakonodaje zanašali na trgovce z ljudmi, ob prihodu v Italijo aretirali in poslali nazaj v domovino.

AGRIGENTO/PARIZ - V sprejemnem centru za migrante v Porto Empedoclu na jugu Sicilije je zaradi prenatrpanosti zavladal kaos. Najmanj sto prebežnikov je samovoljno zapustilo center. Tamkajšnji župan Calogero Martello je razmere v centru označil za nevzdržne in nečloveške. Prebežniki niso pobegnili, ampak so odšli, da bi poiskali hrano in pijačo, je opozoril. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je sporočil, da Francija ne namerava sprejeti prebežnikov iz italijanskega otoka Lampedusa, a zagotovil, da je pripravljena pomagati Italiji pri nadzorovanju meje.

HAAG - Na meddržavnem sodišču je potekalo prvo zaslišanje v primeru ukrajinske tožbe proti Rusiji, ki jo je Kijev vložil le dva dni po začetku ruske invazije februarja lani. Ruski predstavnik Genadij Kuzmin je sodišče pozval, naj ukrajinsko tožbo ovrže. Ukrajina v tožbi trdi, da je Rusija zlorabila konvencijo ZN o genocidu iz leta 1948, s tem ko je invazijo utemeljila z domnevnim izvajanjem genocida nad rusko govorečim prebivalstvom v regijah Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na razvojnem vrhu ZN svetovne voditelje pozval k izpolnitvi razvojnih obljub in hitrejšemu doseganju leta 2015 zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja. Na razvojnem vrhu je bil potrjen osnutek politične deklaracije, s katero se države zavezujejo k hitrejšemu uresničevanju razvojnih ciljev. Deklaracijo mora potrditi še Generalna skupščina ZN.

KIJEV - Ukrajinske oblasti so v nedeljo sporočile, da so njihove sile ponovno zavzele vas Kliščivka, ki leži južno od mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu države. Rusija in Ukrajina sta medtem poročali o novih napadih z raketami in droni. V Kijevu so po razrešitvi Oleksija Reznikova s položaja ukrajinskega obrambnega ministra odstavili še šest njegovih namestnikov.

TRIPOLI - Po uničujočih poplavah v Libiji, ki so zaradi zrušenja dveh jezov najbolj opustošile mesto Derna na severovzhodu države, so ZN opozorili na zaskrbljujoče stanje še dveh jezov v državi. V prometni nesreči na vzhodu Libije je v nedeljo umrlo pet članov grške humanitarne misije, ki so bili na poti v mesto Derna, opustošeno v poplavah, je sporočila grška vojska.

BRUSELJ - EU bo po uničujočih poplavah v Libiji, ki so zahtevale več tisoč življenj, v podporo tej prizadeti državi sprostila dodatnih 5,2 milijona evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo namenjena podpori lokalnih organizacij, ki skrbijo za zatočišča, sanitarije in higieno, prehrano, zdravje in vodo, je sporočila Evropska komisija. Turčiji, ki jo je februarja prizadel silovit potres, pa bo EU namenila še 400 milijonov evrov pomoči.

VARŠAVA - Na Poljskem razburja korupcijska afera izdajanja delovnih vizumov. V skoraj treh letih naj bi izdali več deset tisoč vizumov v zameno za plačilo. Državno tožilstvo zaradi suma korupcije preiskuje sedem oseb. Vpleteno naj bi bilo tudi zunanje ministrstvo, kjer je minister Zbigniew Rau zavrnil možnost odstopa.

TEHERAN/WASHINGTON - Iran je v okviru izmenjave zapornikov izpustil pet ameriških državljanov, ki so medtem že zapustili Teheran. Washington pa je v zameno pomilostil pet Irancev, ki so bili pridržani v ZDA. Pot do izmenjave zapornikov je omogočil dogovor o sprostitvi iranskih sredstev v višini 5,6 milijarde evrov, ki jih je zaradi mednarodnih sankcij pred časom zamrznila Južna Koreja.

TEHERAN - Iranski varnostni organi so ob sobotni prvi obletnici smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini, katere smrt je lani sprožila val protivladnih protestov v državi, po poročanju iranskih medijev aretirali več kot 260 ljudi. Med razlogi so v Teheranu izpostavili kršenje javne varnosti, spodbujanje protestov in posedovanje orožja.

ADIS ABEBA - Na severu Etiopije prihaja do resnih kršitev človekovih pravic in določb mirovnega dogovora, ki ga je etiopska vlada novembra lani podpisala s tamkajšnjimi uporniki, je opozorila mednarodna komisija pod okriljem ZN. Ob tem svarijo, da bi se lahko konflikti razširili po vsej državi in ogrozili stabilnost celotne vzhodnoafriške regije.

KARTUM - V okolici sedeža vojske v sudanski prestolnici Kartum so v nedeljo že drugi dan zapored potekali intenzivni spopadi za oblast med vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF). V središču mesta je bilo uničenih več stavb, med drugim tudi prepoznaven nebotičnik naftne družbe Greater Nile Petroleum Oil Company.

SHENZEN - Kitajska policija je v soboto aretirala več zaposlenih pri zadolženem kitajskem nepremičninskem velikanu Evergrande. Števila aretiranih zaposlenih in obtožb proti njim policija ni razkrila. Aretirani so bile zaposleni v Evergrandovi hčerinski družbi Evergrande Wealth Management. Policija je v sporočilu za javnost pozvala državljane, naj vse primere suma goljufije prijavijo pristojnim organom.