Pregled - šport, 18. 9. (ponedeljek)

Ljubljana, 18. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 18. septembra.

PODGORICA - Polfinalna para superpokala košarkarske lige Aba sta Igokea - Partizan in Budućnost - Studentski centar. Cedevita Olimpija je v četrtfinalu izgubila proti Igokeji s 65:75 in bo igrala za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

LJUBLJANA - Rok Ferlan iz Triglav Kranja in Agata Zupin - Velenje - sta zmagala v peti sezoni mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, ki je imela šest prizorišč.

LJUBLJANA - Belorusinja Arina Sabalenka je po odprtem prvenstvu ZDA kljub porazu v finalu še naprej številka 1 ženskega tenisa pred Poljakinjo Igo Swiatek. Zmagovalka New Yorka, Američanka Coco Gauff je tretja. Najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek, ki je na domačem turnirju Zavarovalnica Sava Ljubljana prišla do polfinala, je na 80. mestu. Kaja Juvan je na robu stoterice, na 108. mestu, med prvimi 200 igralkami na svetu pa je od Slovenk še Veronika Erjavec, ki je 197.