V BiH nove obtožbe zaradi vojnih zločinov

Sarajevo, 18. septembra - V Bosni in Hercegovini so danes šest nekdanjih vojakov in policistov obtožili zaradi vojnih zločinov proti bosanskim Srbom, ki so jih pridržali v taborišču blizu Sarajeva med vojno v BiH. Očitajo jim mučenje, nečloveško obravnavo, plenjenje ter fizično in duševno zlorabo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.