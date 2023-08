V BiH pridržali moškega zaradi načrtovanja terorističnega napada na džamijo

Sarajevo, 8. avgusta - V Bosni in Hercegovini so julija pridržali 42-letnega državljana BiH, povratnika iz Sirije, ki ga sumijo stikov z islamskimi skrajneži oziroma pripadniki teroristične organizacije Islamska država in načrtovanja terorističnega napada na džamijo v BiH, so v ponedeljek sporočili z državnega tožilstva.