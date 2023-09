Mariborsko lutkovno gledališče predstavlja Alico v papirnati deželi

Maribor, 19. septembra - Lutkovno gledališče Maribor (LGM) bo v četrtek v Sodnem stolpu premierno uprizorilo predstavo Alica v papirnati deželi, ki je po navedbah njenih ustvarjalcev poklon svetu knjig in pisateljem, kot je Lewis Carroll. Predstavo je režiral Matteo Spiazzi, igrata in animirata Gregor Prah in Miha Bezeljak, likovna podoba je delo Darke Erdelji.