Under Construction najboljša lutkovna predstava zadnjih dveh let

Maribor, 9. septembra - Nagrado za najboljšo lutkovno predstavo zadnjih dveh sezon je ob nocojšnjem zaključku 12. bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije v Mariboru prejela predstava Under Construction avtorskega kolektiva Počemučka v produkciji Gledališča Glej. Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo so namenili Agati Freyer, so sporočili organizatorji.